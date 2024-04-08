Süper Kupa maçında Galatasaray karşısında sahadan çekilen Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu! Men ediliyorlar

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın 2'nci dakikasında sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

1 HAFTA İÇİNDE TAMAMLANACAK

Öncelikle TFF, müsabaka görevlilerinin raporlarını bekleyecek (Futbol Müsabaka Talimatı Madde 26-3). Raporlar geldikten sonra Disiplin Kurulları'nın görev zamanı başlayacak (Madde 23-3). Disiplin Kurulları, Madde 22-a'ya göre hükmen mağlubiyet kararını verecek.

Ardından, bu kararı madde 26-1'e göre TFF Yönetim Kurulu onaylayacak. Tüm bu süreçlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

'HÜKMEN MEN EDİLECEK'

TRT Spor'un haberine göre ise PFDK, Fenerbahçe'ye hükmen men ve 1 sene Türkiye Kupası'na katılmama cezası verecek.

