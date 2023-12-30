Süper Kupa'nın organizatörü olan şirketten gece yarısı açıklama: TFF ile böyle anlaşmıştık, anlaşmaya uyulmadı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Suudi yetkililerin kabul edilemez talepleri ve ülkemizin kutsal değerlerine ve sembollerine yapılan saygısızlık sonrası iki takımımızın da maça çıkmayı reddetmesi nedeniyle ertelenirken, konuyla alakalı organizatör şirketten açıklama geldi.

Suudi Arabistan devletine bağlı bir kuruluş olan ve Süper Kupa maçının organizatörü olan Riyadh Season'dan yapılan açıklamada yaşanan bu durumlar için "Yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde belirtildi" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

