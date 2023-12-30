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Süper Kupa'nın organizatörü olan şirketten gece yarısı açıklama: TFF ile böyle anlaşmıştık, anlaşmaya uyulmadı!

30.12.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Kırmızı çizgilerimizi pazarlık konusu yapmaya kalkan Suudiler'in bu tavrı sonrası hem Galatasaray hem de Fenerbahçe Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçına çıkmayı reddederken, maçın organizatörü olan ve Suudi Arabistan Devleti destekli turizm şirketi Riyadh Season gece yarısı bir açıklama yaptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Suudi yetkililerin kabul edilemez talepleri ve ülkemizin kutsal değerlerine ve sembollerine yapılan saygısızlık sonrası iki takımımızın da maça çıkmayı reddetmesi nedeniyle ertelenirken, konuyla alakalı organizatör şirketten açıklama geldi.

Suudi Arabistan devletine bağlı bir kuruluş olan ve Süper Kupa maçının organizatörü olan Riyadh Season'dan yapılan açıklamada yaşanan bu durumlar için "Yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde belirtildi" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
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"KARDEŞİMİZ TÜRKİYE CUMHURTİYETİ..."

"KARDEŞİMİZ TÜRKİYE CUMHURTİYETİ..."

"Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuz gururu vurgulamak isteriz. Bunların arasında spor sahaları da vardır."

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK"

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK"

"Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk."

"TFF İLE GÖRÜŞTÜK"

"TFF İLE GÖRÜŞTÜK"

"Özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler, düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uyulması gerektiğini vurguladık."

"ANLAŞMAYA VARDIK"

"ANLAŞMAYA VARDIK"

"Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık."

"ANLAŞMAYA UYULMADI"

"ANLAŞMAYA UYULMADI"

"Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."

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