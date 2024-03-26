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  4. Süper Lig'de 'Dallas' sezonu! Hakem toplantısının görüntüleri sızdırıldı... Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya arasındaki diyalog olay oldu, tepkiler peş peşe geldi

Süper Lig'de 'Dallas' sezonu! Hakem toplantısının görüntüleri sızdırıldı... Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya arasındaki diyalog olay oldu, tepkiler peş peşe geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.03.2024 08:34
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Her hafta ayrı bir tartışmanın yaşandığı Süper Lig'de milli maç arası da yine boş geçmedi. Merkez Hakem Kurulu'ndaki bir toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırıldı. 27. haftada oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçına, sarı-kırmızılılar lehine verilen penaltı kararı ve VAR incelemesi damga vurmuştu. Söz konusu görüntülerde maçı yöneten hakem Abdülkadir Bitigen ile MHK eğitimcisi Hugh Dallas arasında, söz konusu pozisyona ait konuşmalar yer aldı. Tepkiler de peş peşe geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk haftalarına girilirken tartışmalar da her geçen gün şiddetini artırıyor. Tartışmalı hakem hatalarının sezon boyu konuşulduğu ligde, son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsü gerilimi daha da tırmandırdı. Merkez Hakem Kurulu'ndaki bir toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırıldı. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın "Dallas Sezonu" yorumu dikkat çekti.

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Sosyal medya platformu X'te "lakeoftears1907" isimli bir hesap, 1 Mart tarihinde gerçekleşen hakem toplantısının görüntülerini paylaştığını duyurdu. Söz konusu videoda Hugh Dallas, hakem Abdülkadir Bitigen'e Galatasaraylı Tete ile Antalyasporlu Sander van de Streek'in pozisyonuna VAR uyarısı pozisyonu izleyerek penaltı çalmasını sordu.

ARALARINDAKİ DİYALOG OLAY YARATTI

ARALARINDAKİ DİYALOG OLAY YARATTI

TFF hakem danışmanı Hugh Dallas, hakem Abdulkadir Bitigen ile VAR hakemi Özgür Yankaya arasında geçen diyalog olay oldu.

"NEDEN BÖYLE BİR BASİT PENALTI VERDİN?"

"NEDEN BÖYLE BİR BASİT PENALTI VERDİN?"

Videoda maçın hakemi Bitigen'in "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum" sözleri dikkat çekerken, Dallas'ın "Neden böyle bir basit penaltı verdin?" sorusuna VAR hakemi Özgür Yankaya'nın "Oyuncuların itirazları ve beklentileri vardı." yanıtı ise gündem yarattı.

Söz konusu konuşmalar şöyle:

Söz konusu konuşmalar şöyle:

Hakem Danışmanı Hugh Dallas: 'Pozisyonu çok iyi noktadan görüyorsun. Lütfen bana sahada ve VAR'da ne gördüğünü bana söyler misin? 'Vay ben nasıl büyük bir hata yapmışım' fikrine nasıl ulaştığını lütfen söyle.'

Hakem Abdulkadir Bitigen: '11 numaralı oyuncu önümü kapattığı için kontak noktasını göremedim. VAR temas gördü ve ekrana davet etti. Temas noktasını gösterdi hücum oyuncusunun topa, savunma oyuncusunun Galatasaraylı oyuncuya müdahale yaptığını gördüm. Hızlı ve yakın çekimde izledikten sonra kararımı penaltı olarak verdim.'

Hugh Dallas: 'Kadir bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?' Abdulkadir Bitigen: 'Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.'

Hugh Dallas: 'Niye bu kadar basit bir kontaktan ki bunun altı defalarca çizildi asla karışılmayacak diye. Niye bu kadar basit temas için hakemi çağırdın? Hakemi baskı altında bıraktın? Neden böyle bir basit penaltı verdin?'

VAR hakemi Özgür Yankaya: 'Kısacası hata yaptım. Hakemin orada göremediğini söyleyince inceledim. Oyuncuların itirazları ve beklentileri vardı. Beklentiye baktım teması gördüm. O anda böyle olacağını düşündüm.'

Hugh Dallas: 'Özgürcüm oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak sizi defalarca hücuma değil defans oyuncusunun eylemine bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Oyuncu abartarak bir beklenti oluşturuyor.'

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