Süper Lig'de 'Dallas' sezonu! Hakem toplantısının görüntüleri sızdırıldı... Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya arasındaki diyalog olay oldu, tepkiler peş peşe geldi

Süper Lig'de şampiyonluk haftalarına girilirken tartışmalar da her geçen gün şiddetini artırıyor. Tartışmalı hakem hatalarının sezon boyu konuşulduğu ligde, son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsü gerilimi daha da tırmandırdı. Merkez Hakem Kurulu'ndaki bir toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırıldı. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın "Dallas Sezonu" yorumu dikkat çekti.
Sosyal medya platformu X'te "lakeoftears1907" isimli bir hesap, 1 Mart tarihinde gerçekleşen hakem toplantısının görüntülerini paylaştığını duyurdu. Söz konusu videoda Hugh Dallas, hakem Abdülkadir Bitigen'e Galatasaraylı Tete ile Antalyasporlu Sander van de Streek'in pozisyonuna VAR uyarısı pozisyonu izleyerek penaltı çalmasını sordu.
TFF hakem danışmanı Hugh Dallas, hakem Abdulkadir Bitigen ile VAR hakemi Özgür Yankaya arasında geçen diyalog olay oldu.
Videoda maçın hakemi Bitigen'in "Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum" sözleri dikkat çekerken, Dallas'ın "Neden böyle bir basit penaltı verdin?" sorusuna VAR hakemi Özgür Yankaya'nın "Oyuncuların itirazları ve beklentileri vardı." yanıtı ise gündem yarattı.
Hakem Danışmanı Hugh Dallas: 'Pozisyonu çok iyi noktadan görüyorsun. Lütfen bana sahada ve VAR'da ne gördüğünü bana söyler misin? 'Vay ben nasıl büyük bir hata yapmışım' fikrine nasıl ulaştığını lütfen söyle.'
Hakem Abdulkadir Bitigen: '11 numaralı oyuncu önümü kapattığı için kontak noktasını göremedim. VAR temas gördü ve ekrana davet etti. Temas noktasını gösterdi hücum oyuncusunun topa, savunma oyuncusunun Galatasaraylı oyuncuya müdahale yaptığını gördüm. Hızlı ve yakın çekimde izledikten sonra kararımı penaltı olarak verdim.'
Hugh Dallas: 'Kadir bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?' Abdulkadir Bitigen: 'Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.'
Hugh Dallas: 'Niye bu kadar basit bir kontaktan ki bunun altı defalarca çizildi asla karışılmayacak diye. Niye bu kadar basit temas için hakemi çağırdın? Hakemi baskı altında bıraktın? Neden böyle bir basit penaltı verdin?'
VAR hakemi Özgür Yankaya: 'Kısacası hata yaptım. Hakemin orada göremediğini söyleyince inceledim. Oyuncuların itirazları ve beklentileri vardı. Beklentiye baktım teması gördüm. O anda böyle olacağını düşündüm.'
Hugh Dallas: 'Özgürcüm oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak sizi defalarca hücuma değil defans oyuncusunun eylemine bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Oyuncu abartarak bir beklenti oluşturuyor.'