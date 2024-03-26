Süper Lig'de 'Dallas' sezonu! Hakem toplantısının görüntüleri sızdırıldı... Hugh Dallas, Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya arasındaki diyalog olay oldu, tepkiler peş peşe geldi

Söz konusu konuşmalar şöyle:

Hakem Danışmanı Hugh Dallas: 'Pozisyonu çok iyi noktadan görüyorsun. Lütfen bana sahada ve VAR'da ne gördüğünü bana söyler misin? 'Vay ben nasıl büyük bir hata yapmışım' fikrine nasıl ulaştığını lütfen söyle.'

Hakem Abdulkadir Bitigen: '11 numaralı oyuncu önümü kapattığı için kontak noktasını göremedim. VAR temas gördü ve ekrana davet etti. Temas noktasını gösterdi hücum oyuncusunun topa, savunma oyuncusunun Galatasaraylı oyuncuya müdahale yaptığını gördüm. Hızlı ve yakın çekimde izledikten sonra kararımı penaltı olarak verdim.'

Hugh Dallas: 'Kadir bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?' Abdulkadir Bitigen: 'Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.'