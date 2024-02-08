Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan biri burun farkıyla önde...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken kimin ipi göğüsleyeceği büyük merak konusu olmuş durumda. Şampiyonluk oranlarını açıklayan şirket, bu haftanın sonunda yeni bir güncelleme yayınlayarak oranlarını değiştirdi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.