SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan biri burun farkıyla önde...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan biri burun farkıyla önde...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2024 11:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken kimin ipi göğüsleyeceği büyük merak konusu olmuş durumda. Şampiyonluk oranlarını açıklayan şirket, bu haftanın sonunda yeni bir güncelleme yayınlayarak oranlarını değiştirdi.

Süper Lig'de heyecan devam ederken, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki zirve yarışı nefes kesiyor. Şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceği büyük merak konusu olurken, şampiyonluk oranları da değişti.

Canlı Skor

İŞTE ORANLAR

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE

1.75

GALATASARAY

GALATASARAY

1.80

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

50.00

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR

50.00

ADANA DEMİRSPOR

ADANA DEMİRSPOR

100

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe galatasaray şampiyonluk oranları Süper Lig süper li
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk kez kamera karşısına geçti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk kez kamera karşısına geçti

Habur'da yakalandı! Piyasa değeri tam 655 milyon lira

Habur'da yakalandı! Piyasa değeri tam 655 milyon lira

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi!

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi!

Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı!

Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı!

Galatasaray'da Mertens futbolu bırakıyor!

Galatasaray'da Mertens futbolu bırakıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.