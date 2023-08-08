Süper Lig'de yeni sezon öncesi yepyeni kurallar! Artık penaltı verildiğinde...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, "Kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, yılmaz, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler." ifadelerini kullanırken, ESKİ FIFA kokartlı yardımcı hakem ve MHK Eğitim Danışmanı Tarık Ongun değişen kurallar hakkında açıklamalarda bulundu.
Yedek kulübesinde teknik anlamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta durabilecek.
Yedek kulübesindekiler sorumlu davranacak, aksi davranışlar 4. hakem aracılığıyla maçın hakemine bildirilecek. Yani yedek kulübesindekiler ayağa kalkamayacak ve kart isteme talebinde bulunamayacaklar.
Saha içindeki saygısızlıklara tolerans gösterilmeyecek ve kart gösterilecek.
Kaleye çekilen şutlarda topun elle kesilmesi sarı kart ile cezalandırılmayacak ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonlarında bu durum geçerli değil.
Umut veren atağı elle kesme kart ile cezalandırılacak ama penaltı varsa kart gösterilmeyecek.