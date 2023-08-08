SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de yeni sezon öncesi yepyeni kurallar! Artık penaltı verildiğinde...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi yepyeni kurallar! Artık penaltı verildiğinde...

08.08.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF tarafından Riva'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilirken, yeni sezonda uygulanacak kararlar da duyuruldu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, "Kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, yılmaz, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler." ifadelerini kullanırken, ESKİ FIFA kokartlı yardımcı hakem ve MHK Eğitim Danışmanı Tarık Ongun değişen kurallar hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE YENİ KURALLAR

KULÜBEDE BİR KİŞİ AYAKTA

KULÜBEDE BİR KİŞİ AYAKTA

Yedek kulübesinde teknik anlamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta durabilecek.

KULÜBE AYAĞA KALKAMAYACAK

KULÜBE AYAĞA KALKAMAYACAK

Yedek kulübesindekiler sorumlu davranacak, aksi davranışlar 4. hakem aracılığıyla maçın hakemine bildirilecek. Yani yedek kulübesindekiler ayağa kalkamayacak ve kart isteme talebinde bulunamayacaklar.

SIFIR TOLERANS

SIFIR TOLERANS

Saha içindeki saygısızlıklara tolerans gösterilmeyecek ve kart gösterilecek.

ELLE OYNAMA 

ELLE OYNAMA 

Kaleye çekilen şutlarda topun elle kesilmesi sarı kart ile cezalandırılmayacak ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonlarında bu durum geçerli değil.

PENALTI VARSA KART YOK 

PENALTI VARSA KART YOK 

Umut veren atağı elle kesme kart ile cezalandırılacak ama penaltı varsa kart gösterilmeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig penaltı kural tff türkiye futbol federasyonu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

GÜNÜN VİDEOSU

Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.