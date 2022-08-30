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Süper Lig devinde şok ayrılık! Eski takımına dönmek istiyor

30.08.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan bordo-mavili ekipte bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken, golcü oyuncu Cornelius eski takımı Kopenhag'a dönmek istediğini belirtti. İşte detaylar...

Andreas Cornelius

Andreas Cornelius

DAN Danimarka
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor’un Danimarkalı santraforu Andreas Cornelius için Kopenhag’dan transfer teklifi geldi. Eski takımına geri dönmek isteyen oyuncu için görüşmeler sürüyor.

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’un forveti Andreas Cornelius için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Altyapısında yetiştiği Kopenhag takımından geri dönmesi istenen oyuncu, ayrılma talebini bordo mavili kulübe iletti. Takımda hücum gücünü artırmak için yeni transfer yapmayı planlayan Trabzonspor, Danimarkalı oyuncunun talebini değerlendiriyor.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE UYGULANMAYACAK

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Geçtiğimiz sezon başında Parma’dan 4 milyon 873 bin Euro bonservis ve yüzde 5 FIFA dayanışma katkısıyla Trabzonspor’a 4 yıllık imza atan Cornelius’un sözleşmesinde, ‘Türk kulübü olmaması şartıyla 20 milyon Euro'luk serbest kalma’ maddesi bulunuyor.
Trabzonspor’dan yıllık 1 buçuk milyon Euro ücret alan golcü için Danimarka kulübünden gelen resmi teklif üzerinde görüşmeler sürerken, Kopenhag eski oyuncusu için 6 milyon Euro civarında bonserviste uzlaşmak istiyor.

SÜPER LİG’İN EN GOLCÜ 4’ÜNCÜ OYUNCUSU

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Süper Lig’in en başarılı forvetleri arasında yer alan Cornelius’un, Trabzonspor’un şampiyonluk yaşadığı sezonda takıma önemli katkıları olmuştu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in en fazla gol atan 4’üncü oyuncusu olan Cornelius’un, geride kalan sezonda Süper Lig’de çıktığı 37 maçta 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.

1 KEZ SAKATLIK YAŞADI

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Takım içerisindeki uyumlu davranışları ve oyun disipliniyle bilinen Cornelius, Trabzonspor’da tek sakatlığını UEFA Konferans Ligi’nde oynanan Roma maçında yaşamıştı. Omuz sakatlığı yaşayan golcü, 10 gün sahalardan uzak kalarak 2 maç kaçırmıştı.

CORNELUS FOTOĞRAFLARI

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