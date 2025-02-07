Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası! Sivasspor, kırmızı kart gören oyuncusunu oynattı

Sivasspor, Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynattığı için 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

NE OLMUŞTU?

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçında idari tedbirli durumdaki Murat Paluli'nin oynatılması sebebiyle Net Global Sivasspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edildiğini açıkladı.

PFDK'den yapılan açıklamada, "Net Global Sivasspor Kulübünün, 04.02.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor-Net Global Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, idari tedbirli futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına Aynı müsabakada Net Global Sivasspor Kulübü sporcusu Murat Paluli hakkında, idari tedbirli olmasına rağmen müsabakada oynaması suretiyle Tedbire Uymama Eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

EYÜPSPOR MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Süper Lig'de Eyüpspor ile oynadıkları maçın 85. dakikasında kırmızı kart gören Murat Paluli, oyun dışında kalmıştı. Murat Paluli, "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine rağmen Sivasspor ekibi, Türkiye Kupası'nda oynadığı Kocaelispor maçında Murat Paluli'yi maç kadrosuna alıp 65. dakikada da oyuna sürmüştü.