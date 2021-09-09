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Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic

09.09.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu. Listenin ilk sırasında Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı.

Türkiye’de 1. Transfer Tescil döneminin sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon kadrolarını oluşturdu. Yaz transfer döneminde birçok yıldız futbolcu Türkiye’ye gelirken takımlar geleceklerine yönelik de transfer çalışmalarını yürüttü.

Transfer penceresinin tamamlanmasının ardından Süper Lig’de bu sezonun en değerli oyuncular da belli oldu.

Transfermarkt’ın verileri göre, Beşiktaş’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic listenin zirvesinde yer alıyor. Pjanic’in piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Onu 19 milyon Euro ile Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır takip ediyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Rossi ise listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Uruguaylı futbolcunun piyasa değeri 18 milyon Euro. Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır 14 milyon Euro ile 4. sırada gösterildi. Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ile Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın da piyasa değerlerinin 12 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcu şöyle:

1 - Miralem Pjanic (31) - Beşiktaş - 20 milyon Euro
2 - Uğurcan Çakır (25) - Trabzonspor - 19 milyon Euro
3 - Diego Rossi (23) - Fenerbahçe - 18 milyon Euro
4 - Altay Bayindir (23) - Fenerbahçe - 14 milyon Euro
5 - Rachid Ghezzal (29) - Beşiktaş - 12 milyon Euro
6 - Marcao (25) - Galatasaray - 12 milyon Euro
7 - İrfan Can Kahveci (26) - Fenerbahçe - 11 milyon Euro
8 - Cyle Larin (26) - Beşiktaş - 11 milyon Euro
9 - Mergim Berisha (23) - Fenerbahçe - 10 milyon Euro
10 - Michy Batshuayi (27) - Beşiktaş - 10 milyon Euro

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Bursaspor --> Fenerbahçe

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Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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