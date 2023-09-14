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Süper Lig'in en pahalı 11'i belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncularının yer aldığı listede Beşiktaş yok...

14.09.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de transfer sezonunun sona ermesine 1 gün kaldı. Bu yıl ligimize gelen oyuncuların piyasa değerleri dikkat çekti. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı transferler dünya basınında da yankı buldu.

Birbirinden değerli dünya yıldızlarını kadrolarına katan Süper Lig ekipleri yeni sezona hazır. Bu yıl birçok dünya yıldızının sahne alacağı Süper Lig'de en pahalı 11 belli oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN KİMSE YOK

Süper Lig'in en pahalı 11'i Galatasaray ve Fenerbahçe'den oluşuyor. Beşiktaş'tan hiçbir oyuncunun yer almaması dikkat çekti.

DOMINIK LIVAKOVIC

DOMINIK LIVAKOVIC

Dominik Livakovic'in piyasa değeri 12 milyon euro

FERDİ KADIOĞLU

FERDİ KADIOĞLU

Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri 17 milyon euro

NELSSON

NELSSON

Victor Nelsson'un piyasa değeri 18 milyon euro

DAVINSON SANCHEZ

DAVINSON SANCHEZ

Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro

SACHA BOEY

SACHA BOEY

Sacha Boey'un piyasa değeri 16 milyon euro

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