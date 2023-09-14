Süper Lig'in en pahalı 11'i belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncularının yer aldığı listede Beşiktaş yok...

Birbirinden değerli dünya yıldızlarını kadrolarına katan Süper Lig ekipleri yeni sezona hazır. Bu yıl birçok dünya yıldızının sahne alacağı Süper Lig'de en pahalı 11 belli oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN KİMSE YOK

Süper Lig'in en pahalı 11'i Galatasaray ve Fenerbahçe'den oluşuyor. Beşiktaş'tan hiçbir oyuncunun yer almaması dikkat çekti.