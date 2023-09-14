Süper Lig'in en pahalı 11'i belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncularının yer aldığı listede Beşiktaş yok...

Birbirinden değerli dünya yıldızlarını kadrolarına katan Süper Lig ekipleri yeni sezona hazır. Bu yıl birçok dünya yıldızının sahne alacağı Süper Lig'de en pahalı 11 belli oldu.
Süper Lig'in en pahalı 11'i Galatasaray ve Fenerbahçe'den oluşuyor. Beşiktaş'tan hiçbir oyuncunun yer almaması dikkat çekti.
Dominik Livakovic'in piyasa değeri 12 milyon euro
Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri 17 milyon euro
Victor Nelsson'un piyasa değeri 18 milyon euro
Davinson Sanchez'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro
Sacha Boey'un piyasa değeri 16 milyon euro