Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftanın ardından Medipol Başakşehir 7 puanla ilk sırada bulunurken, aynı puanlı takımlardan Beşiktaş ve Gaziantep FK onu takip ediyor. 38 hafta sürecek uzun lig maratonu öncesi Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi kendi geliştirdiği istatistik modeline dayanarak ülkelerdeki şampiyonluk tahminlerini açıkladı.

ÜLKELERDE ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), kendi geliştirdiği istatistik modeline dayanarak ülkelerdeki şampiyonluk tahminlerini açıkladı. İşte CIES'in tahminine göre 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımlar...

RANGERS - İSKOÇYA LİGİ İskoçya Ligi'nin bu sezon şampiyonluk için favorisi Rangers olarak gösteriliyor. Her zaman Celtic ile şampiyonluk yarışını götüren Rangers CIES'e göre bu sezon favori...

AJAX - HOLLANDA LİGİ Hollanda Ligi'nde birkaç sezondur şampiyonluk yarışını PSV ile sürdüren Ajax, rakibine kolay kolay bu şansı tanımıyor. Genç ve dinamik kadrosuyla Hollanda ekibi bu sezonun en büyük şampiyonluk favorisi...

SPORTING - PORTEKİZ LİGİ Geçen sezon şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Sporting, her ne kadar sezonun ilk derbisinde Porto'ya 3-0 mağlup olsa da en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösteriliyor.