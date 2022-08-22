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Süper Lig'in yeni lideri Fenerbahçe oldu! Adana Demirspor karşısında 3 puan...

22.08.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 4 puanı bulunurken Adana Demirspor'u yenip liderliğe yükselme planları yapılıyordu. Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe Adana Demirspor üstünde şok baskı yarattı. Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'de liderliğe yükseldi. Fenerbahçe'nin gollerini Valencia(2), Zajc ve Alioski kaydetti. Adana Demirspor'da ise Belhanda ve Artem Dzyuba ağları sarstı.

Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 3.haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Haftanın son karşılaşmasında şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Kazananın lider olacağı mücadelede iki takımında kazanmak istiyordu. Sarı-lacivertliler maça daha istekli başladı. Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan Fenerbahçe liderliğe yükseldi.

VALENCIA ATTI! SKOR 1-0 OLDU

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Fenerbahçe 19. dakikada penaltı kazandı. Enner Valencia ceza alanında yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem pozisyonu izlemek için kenara geldi. Pozisyonu izleyen Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Enner Valencia, şutunda filelere havalandırdı.

VALENCIA YİNE ATTI! GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

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Fenerbahçe 41. dakikada yeniden Enner Valencia'nın golüyle 2-0 öne geçti. Orta alanda Samet Akaydın'nın kaptırdığı topta Serdar Dursun'dan seken topu önünde bulan Enner Valencia ceza sahasına kadar topu sürdü ve kaleciyle karşı karşıya geldi. Kaleciden sıyrılan Valencia vuruşunda topu ağlara gönderdi.

ZAJC SKORU 3-0 YAPTI

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Fenerbahçe, 47. dakikada Miha Zajc'ın golüyle 3-0 öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Lincoln Henrique'nin pasında Miha Zajc vuruşunu yaptı. Üst direğe çarpan top çizgiyi geçti ve ağlarla buluştu.

BELHANDA SAHNEYE ÇIKTI!

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Adana Demirspor, 53. dakikada penaltı kazandı. Onyekuru'yu ceza alanı içinde Szalai'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Belhanda vuruşunda topu ağlara gönderdi.

SKOR 3-2 OLDU!

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Adana Demirspor 66. dakikada Dzyuba'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Henry Onyekuru sol çaprazda Lemos'tan sıyrılıp topu aşırdı, çizgi üzerinde Dzyuba topu ağlara gönderdi.

YENİ TRANSFER SKORU 4-2'YE GETİRDİ

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Fenerbahçe, 83. dakikada Alioski'nin golüyle skoru 4-2'ye getirdi.

VALENCIA DURDURULAMIYOR

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Enner Valencia, Süper Lig'de bu sezon 6. golünü kaydetti.

MERT HAKAN VE ALİOSKİ, LİGDE İLK KEZ KADRODA

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Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Ezgjan Alioski, Adana Demirspor karşısında ilk kez bir Süper Lig maçında kadroda yer aldı.

Sezon başında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş ile yeni transfer Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski, Austria Wien maçının kadrosunda yer almıştı. Alioski, Wien mücadelesine 11'de başlarken, Mert Hakan ise forma giyememişti. İki futbolcu, Adana Demirspor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alırken, bu sezon ilk kez bir lig maçında kadroda şans buldu.

TRİBÜNLER DOLDU

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Jorge Jesus’un öğrencileri mücadeleyi kazanmaları halinde tam 310 gün sonra ligde liderliği ele geçirecek. Bu durum, tüm takıma ekstra bir motivasyon sağlayacak gibi görünüyor. En büyük destek ise, biletleri tamamen tüketen ve tribünleri tıklım tıklım dolduran 12. adamdan geliyor.

MAÇTAN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Enner Valencia fenerbahçe
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