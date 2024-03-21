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Süper Lig şampiyonluğu için şaşırtan tahmin! Galatasaray'ı 100 puanla şampiyon ilan ettiler, düşecek takımları da sıraladılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2024 18:24
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Süper Lig'de sona adım adım yaklaşılırken, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kıyasıya rekabet artarak devam ediyor. Ünlü futbol veri sitesi Euro Club Index de Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. İşte detaylar...

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti.

Öte yandan aynı site Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında güncelledi.

İŞTE SÜPER LİG'İN ŞAMPİYONU VE DÜŞECEK TAKIMLAR


Canlı Skor

DÜŞECEK İLK TAKIM... 

DÜŞECEK İLK TAKIM... 

Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım İstanbulspor olacak.

38 PUANLA PENDİKSPOR DÜŞECEK 

38 PUANLA PENDİKSPOR DÜŞECEK 

Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 38 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi.

KÜME DÜŞECEK 3. TAKIM 

KÜME DÜŞECEK 3. TAKIM 

Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 39 puanla Tolunay Kafkas'ın takımı Fatih Karagümrük olacağı kaydedildi.

4. TAKIM SELÇUK İNAN'IN! 

4. TAKIM SELÇUK İNAN'IN! 

Süper Lig'den düşecek son takımın ise 41 puanla takımın başına Sel.uk İnan'ı getiren Gaziantep FK olacağı tahmin edildi.

İŞTE İLK 4 SIRA TAHMİNİ 

İŞTE İLK 4 SIRA TAHMİNİ 

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 sırası ise şöyle

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