Süper Lig şampiyonluğu için şaşırtan tahmin! Galatasaray'ı 100 puanla şampiyon ilan ettiler, düşecek takımları da sıraladılar

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti.
Öte yandan aynı site Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında güncelledi.
Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım İstanbulspor olacak.
Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 38 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi.
Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 39 puanla Tolunay Kafkas'ın takımı Fatih Karagümrük olacağı kaydedildi.
Süper Lig'den düşecek son takımın ise 41 puanla takımın başına Sel.uk İnan'ı getiren Gaziantep FK olacağı tahmin edildi.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 sırası ise şöyle