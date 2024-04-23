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  4. "Süper Lig tescil edilmeyebilir!" Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan olay yaratan iddia

"Süper Lig tescil edilmeyebilir!" Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan olay yaratan iddia

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.04.2024 12:23
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'in tescil edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Hurma'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk TV'de flaş ifadeler kullandı.

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"KULÜPLER BU İŞİN İÇİNDE YOKTUR AMA..."

"KULÜPLER BU İŞİN İÇİNDE YOKTUR AMA..."

"Kulüpler bu işin içinde yoktur ama MHK Başkanının açıklaması var. 'Kaybedecek bir dakikamız bile yok' açıklamasının üzerine gidilmedi"

"BU İŞ SULANDIRILIYOR"

"BU İŞ SULANDIRILIYOR"

"Bu iş sulandırılıyor. Ben o müzakereden bir şey çıkmayacağını toplantıda dile getirdim. Bir heyet seçildi, görüşmeye gittiler ve görüşmeden bir şey çıkmadı"

"DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARINA ŞAŞIRDIM"

"DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARINA ŞAŞIRDIM"

"Dursun Özbek'in açıklamalarına şaşırdım. 4 büyük kulübün tamamı, TFF'yi defalarca istifaya çağırdı. En ağır ifadeleri de Galatasaray kullandı."

"İMZA SÜRECİ DURSUN ÖZBEK'İN WHATSAPP GRUBUNA YAZMASIYLA BAŞLADI"

"İMZA SÜRECİ DURSUN ÖZBEK'İN WHATSAPP GRUBUNA YAZMASIYLA BAŞLADI"

"İmza süreci de Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladı, Süper Kupa finalinden bir hafta 10 gün kadar önceydi. 20 kulübün 20'si de erken seçim konusunda hemfikirdi. Kulüpler Birliği'nde bir metin hazırlandı ve toplantıda okundu. WhatsApp grubunda paylaşıldı."

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Süper Lig Süleyman Hurma Fatih Karagümrük süper li
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