"Süper Lig tescil edilmeyebilir!" Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan olay yaratan iddia

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk TV'de flaş ifadeler kullandı.
"Kulüpler bu işin içinde yoktur ama MHK Başkanının açıklaması var. 'Kaybedecek bir dakikamız bile yok' açıklamasının üzerine gidilmedi"
"Bu iş sulandırılıyor. Ben o müzakereden bir şey çıkmayacağını toplantıda dile getirdim. Bir heyet seçildi, görüşmeye gittiler ve görüşmeden bir şey çıkmadı"
"Dursun Özbek'in açıklamalarına şaşırdım. 4 büyük kulübün tamamı, TFF'yi defalarca istifaya çağırdı. En ağır ifadeleri de Galatasaray kullandı."
"İmza süreci de Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladı, Süper Kupa finalinden bir hafta 10 gün kadar önceydi. 20 kulübün 20'si de erken seçim konusunda hemfikirdi. Kulüpler Birliği'nde bir metin hazırlandı ve toplantıda okundu. WhatsApp grubunda paylaşıldı."