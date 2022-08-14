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Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

14.08.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" isimli süper lüks yat Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Gövdesi ve yapısıyla dikkati çeken 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu yatta, lüks 6 kabinde 12 misafir konuk edilebiliyor.

Helikopter pisti dahil birçok lüks özelliği barındıran yat buzlu denizlerde de gidebiliyor.

Bazı vatandaşlar süper yatın fotoğrafını çekti.​​​​​​​

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de

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