Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" isimli süper lüks yat Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Gövdesi ve yapısıyla dikkati çeken 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.
Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu yatta, lüks 6 kabinde 12 misafir konuk edilebiliyor.
Helikopter pisti dahil birçok lüks özelliği barındıran yat buzlu denizlerde de gidebiliyor.
Bazı vatandaşlar süper yatın fotoğrafını çekti.
Süper lüks yat "The Ragnar" Fethiye'de
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz