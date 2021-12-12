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Survivor 2022'ye bu aşk üçgeni damga vuracak! Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, Barış Murat Yağcı'ya karşı

12.12.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'daki aşk üçgeni yeni sezona damgasını vuracak. Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'deki takım arkadaşı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayamaya başlamış, ancak ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Nisa'nın ise Survivor 2017 şampiyonu olan Ogeday Girişken ile birlikte olduğu iddia edildi. Sevgili oldukları iddia edilen Nisa ve Ogeday gönüllüler takımında yer alırken, Nisa'nın eski aşkı Barış Murat Yağcı ise ünlüler kadrosunda mücadele edecek.

Acun Ilıcalı, Ocak ayında ekranlara gelmeye başlayacak olan Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu açıkladı. Survivor'ın sevilen yarışmacılarının Dominik'te yeniden mücadele edeceği Survivor 2022'in kadrosunda Ogeday Girişken, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın da olması dikkat çekti. Survivor 2020'den sonra aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı çifti geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktalamıştı.

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SÜRPRİZ AŞK İDDİASI!

Nisa Bölükbaşı'nın ise kalbini yine bir Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişken'e kaptırdığı iddia edildi. İkili, önceki akşam bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı. Bu üç isim ise Dominik'te aylar sürecek macerada bir arada olacak.

AŞKLARI SURVIVOR'A DAMGA VURMUŞTU!

Survivor 2020 kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, aylar süren ada hayatında yakınlaşma yaşamıştı. Zor zamanlar yaşayan Nisa'ya Barış destek olmuştu.
Nisa ve Barış, aşklarını Survivor bittikten sonra ilan etti.
Sosyal medyada da büyük hayran kitlesine sahip olan ünlü çiftin aşkı uzun süre konuşulmuştu.
Ünlü çift aşklarını dolu dizgin yaşarken, Barış'tan sürpriz bir hamle gelmişti. Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa'ya İstiklal Caddesi'nin ortasında evlilik teklifinde bulunmuştu.
Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Yağcı ve Bölükbaşı geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı.
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Anahtar Kelimeler:
Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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