Survivor 2022'ye bu aşk üçgeni damga vuracak! Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, Barış Murat Yağcı'ya karşı

Acun Ilıcalı, Ocak ayında ekranlara gelmeye başlayacak olan Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu açıkladı. Survivor'ın sevilen yarışmacılarının Dominik'te yeniden mücadele edeceği Survivor 2022'in kadrosunda Ogeday Girişken, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın da olması dikkat çekti. Survivor 2020'den sonra aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı çifti geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktalamıştı.

SÜRPRİZ AŞK İDDİASI!

Nisa Bölükbaşı'nın ise kalbini yine bir Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişken'e kaptırdığı iddia edildi. İkili, önceki akşam bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı. Bu üç isim ise Dominik'te aylar sürecek macerada bir arada olacak.