Survivor All Star'a Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç de katıldı! "Bu sene olay var"

Survivor All Star yarışmacıları merak konusu olmaya devam ederken Acun Ilıcalı da yeni isimleri duyurmaya devam ediyor.
Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço, Seda Ocak gibi isimlerden sonra bomba 3 isim daha yarışmaya dahil oldu.
Survivor yarışmacıları arasına son olarak Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç da dahil oldu.
Son yarışmacıları görenler "Bu sene büyük kavgalar olur" yorumlarında bulundu.
Acun Ilıcalı yarışmacıları bu sözlerle duyurdu:
"Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum."
"Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım"
"Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok."
"Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."
"Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan."