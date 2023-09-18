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Survivor All Star'a Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç de katıldı! "Bu sene olay var"

18.09.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'a katılan eski yarışmacılar arasında dikkat çeken isimler var. Acun Ilıcalı bu sefer 3 isim birden açıkladı ve Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç'in Survivor yarışmacısı olduğunu duyurdu.

Survivor All Star yarışmacıları merak konusu olmaya devam ederken Acun Ilıcalı da yeni isimleri duyurmaya devam ediyor.

Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz, Merve Aydın, Nefise Karatay, Doğukan Manço, Seda Ocak gibi isimlerden sonra bomba 3 isim daha yarışmaya dahil oldu.

Ekran Alıntısı

Survivor yarışmacıları arasına son olarak Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç da dahil oldu.

Son yarışmacıları görenler "Bu sene büyük kavgalar olur" yorumlarında bulundu.

SURVIVOR ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

NİHAT ALTINKAYA

NİHAT ALTINKAYA

Acun Ilıcalı yarışmacıları bu sözlerle duyurdu:

"Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum."

NAGİHAN KARADERE

NAGİHAN KARADERE

"Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım"

OGEDAY GİRİŞKEN

OGEDAY GİRİŞKEN

"Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok."

ALEYNA KALAYCIOĞLU

ALEYNA KALAYCIOĞLU

"Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."

SERCAN YILDIRIM

SERCAN YILDIRIM

"Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan."

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı

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