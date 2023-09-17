Survivor All Star'da dikkat çeken bir isim daha! Acun Ilıcalı "Heyecanla yarışlarını bekliyorum" dedi

2024 Survivor kadrosu Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla şekilleniyor. Acun Ilıcalı son olarak Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu 11. isim olarak yarışmada yer alacağını açıklamıştı.
Turabi, Nefise, Nagihan, Ogeday, Merve Yıldırım gibi iddialı isimler bu yıl Survivor All Star 2024 için yarışacak. 2024 Survivor All Star yarışmacılarından birini daha Acun Ilıcalı açıkladı.
"Heyecanla yarışlarını bekliyorum" diyerek açıklama yapan Ilıcalı, Seda Ocak'ın da kadroda olduğunu duyurdu.
2024 Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak? İşte, Survivor All Star 2024 kadrosu açıklanan isimler...
Acun Ilıcalı yarışmacıları bu sözlerle duyurdu:
"Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum."
"Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım"
"Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok."
"Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."
"Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan."