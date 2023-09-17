Survivor All Star'da dikkat çeken bir isim daha! Acun Ilıcalı "Heyecanla yarışlarını bekliyorum" dedi

2024 Survivor kadrosu Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla şekilleniyor. Acun Ilıcalı son olarak Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu 11. isim olarak yarışmada yer alacağını açıklamıştı.

Turabi, Nefise, Nagihan, Ogeday, Merve Yıldırım gibi iddialı isimler bu yıl Survivor All Star 2024 için yarışacak. 2024 Survivor All Star yarışmacılarından birini daha Acun Ilıcalı açıkladı.

"Heyecanla yarışlarını bekliyorum" diyerek açıklama yapan Ilıcalı, Seda Ocak'ın da kadroda olduğunu duyurdu.

2024 Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak? İşte, Survivor All Star 2024 kadrosu açıklanan isimler...