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Survivor All Star'da dikkat çeken bir isim daha! Acun Ilıcalı "Heyecanla yarışlarını bekliyorum" dedi

17.09.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı merak edilen Survivor All Star yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. Doğukan Manço'dan sonra açıklanan isim Seda Ocak oldu. Acun Ilıcalı açıklamasında "Heyecanla yarışlarını bekliyorum" dedi. İşte merak edilen Survivor yarışmacıları...

2024 Survivor kadrosu Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla şekilleniyor. Acun Ilıcalı son olarak Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço'yu 11. isim olarak yarışmada yer alacağını açıklamıştı.

Turabi, Nefise, Nagihan, Ogeday, Merve Yıldırım gibi iddialı isimler bu yıl Survivor All Star 2024 için yarışacak. 2024 Survivor All Star yarışmacılarından birini daha Acun Ilıcalı açıkladı.

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"Heyecanla yarışlarını bekliyorum" diyerek açıklama yapan Ilıcalı, Seda Ocak'ın da kadroda olduğunu duyurdu.

2024 Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak? İşte, Survivor All Star 2024 kadrosu açıklanan isimler...

SURVIVOR ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

NİHAT ALTINKAYA

NİHAT ALTINKAYA

Acun Ilıcalı yarışmacıları bu sözlerle duyurdu:

"Survivor All Star 2024’ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012’de Survivor’ı kazanan Nihat’a All Star’da başarılar diliyorum."

NAGİHAN KARADERE

NAGİHAN KARADERE

"Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım"

OGEDAY GİRİŞKEN

OGEDAY GİRİŞKEN

"Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024’te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday’ın iddiali bir yarışmacı olacağından şüphem yok."

ALEYNA KALAYCIOĞLU

ALEYNA KALAYCIOĞLU

"Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."

SERCAN YILDIRIM

SERCAN YILDIRIM

"Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan."

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survivor all star Acun Ilıcalı

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