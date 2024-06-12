MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star'da ikinci finalist Nefise! Sosyal medya yıkıldı: Kraliçe geliyor...

Survivor All Star'da ikinci finalist Nefise! Sosyal medya yıkıldı: Kraliçe geliyor...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.06.2024 07:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da ilk finalist olan Batuhan Karacakaya olurken ikinci finalist ise Nefise oldu. Geçtiğimiz günlerde oyunu Merve'ye vermesi yüzünden eleştirilen Nefise sosyal medyada da gündem oldu.

Survivor'da finale çok az kaldı. All Star yarışmacıları canla başla mücadele ediyor. İlk finalist Batuhan olurken ikinci finalist de belli oldu.

Merve ile oyununda oyunu adeta Merve'ye veren Nefise bu sefer büyük bir mücadeleye imza attı.

GP0zVhvWQAE7zB7

Nefise kazanınca "Allah'ım şaka gibi, inanmıyorum! Rüyada gibiyim ya! Gerçekten şaka gibi bir gün..." dedi.

Son oyunda Ogeday'a karşı galip gelen Nefise ikinci finalist oldu. Ogeday, Seda ve Atakan düelloya çıkacak.

Nefise'nin mücadelesi sonrası fanları sosyal medyada bakın ne paylaşımlarda bulundu:


Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor
En Çok Okunan Haberler
Kritik zirvede asgari ücrete zam masadaydı!

Kritik zirvede asgari ücrete zam masadaydı!

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

Jose Mourinho antrenmana bile çıkmadan biletlerini kesti!

Jose Mourinho antrenmana bile çıkmadan biletlerini kesti!

Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni dönem: Bayramdan sonra başlıyor

Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni dönem: Bayramdan sonra başlıyor

5 TL madeni parada şimdi de 'logo' tartışması

5 TL madeni parada şimdi de 'logo' tartışması

Bursa'da evli ablasını başka bir erkekle görünce bıçakladı!

Bursa'da evli ablasını başka bir erkekle görünce bıçakladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.