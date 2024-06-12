Survivor All Star'da ikinci finalist Nefise! Sosyal medya yıkıldı: Kraliçe geliyor...

Survivor'da finale çok az kaldı. All Star yarışmacıları canla başla mücadele ediyor. İlk finalist Batuhan olurken ikinci finalist de belli oldu.

Merve ile oyununda oyunu adeta Merve'ye veren Nefise bu sefer büyük bir mücadeleye imza attı.

Nefise kazanınca "Allah'ım şaka gibi, inanmıyorum! Rüyada gibiyim ya! Gerçekten şaka gibi bir gün..." dedi.

Son oyunda Ogeday'a karşı galip gelen Nefise ikinci finalist oldu. Ogeday, Seda ve Atakan düelloya çıkacak.

Nefise'nin mücadelesi sonrası fanları sosyal medyada bakın ne paylaşımlarda bulundu:



