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Survivor All Star'da ortalık karıştı! Sema'nın Pınar'a saldırma sebebi ortaya çıktı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.02.2024 23:29
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Survivor All Star'da yarışmacılarının performansları kadar kavgaları da programa damga vuruyor. Her gün neredeyse bir kavganın yaşandığı Survivor All Star'da bu kez Sema ve Pınar arasında tartışma çıktı. İkili birbirine vurdu. Acun Ilıcalı kavga sonrası hemen acil durum konseyini topladı. Ilıcalı yarışmacıları dinlerken Sema'nın Pınar'a saldırmasının nedeni ortaya çıktı. İşte kavganın detayları...

Survivor'a geçtiğimiz haftalarda katılan Sema Aydemir'in arası bir türlü Pınar ile ısınamadı. İkilinin arasındaki tartışma bitmiyor. Survivor All Star'ın son bölümlerinde yaşanan gerginlik seyircileri de şoke etti. Sema'nın Pınar'a karşı sert ifadeleriyle başlayan olay, büyük bir çatışmaya dönüştü.

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Eleme adaylarından ilki Begüm ikincisi de Pınar Saka olmuştu. Eleme adayının belirlendiği konsey sonrasında Sema Aydemir ile Pınar Saka büyük bir tartışma yaşadı. Temaslı kavgada Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayarak yarışmacıları dinledi. Ilıcalı kavga eden yarışmacılar hakkında karar verecek. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:

SEMA İLE PINAR'IN KAVGASI

SEMA İLE PINAR'IN KAVGASI

Sema Aydemir, 'bana bundan sonra bir hakaret daha edersen' diyerek Pınar'ın yanına geldi. Pınar'da 'sana mı soracağım' cevabını verince ikili arasında sinirler gerildi. Sema yerde uzanan Pınar'a tekme attı. Sema, 'Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma' derken ikili birbirine tekrardan temas etti. Sema, Nagihan ile Aleyna'nın uzaklaştırma çabalarına rağmen Pınar'a tokat salladı. Sema araya giren arkadaşlarına 'bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp ondan sonra ben buna karşıyım. Ben sana yüze nasıl vurulur göstereyim mi, ister misin?' dedi. Pınar da 'Ben sana vurmadım zaten. Bana vurma diye uzak tuttum sadece.' cevabını verdi. Sema kendini ifade ederken tekrar harekete geçince Atakan onu barakadan uzaklaştırdı.

"OLİMPİYAT BARAJINI DA MI SEN GEÇİRDİN BANA?"

"OLİMPİYAT BARAJINI DA MI SEN GEÇİRDİN BANA?"

Atakan'ın uzaklaştırmasıyla biraz da olsa sakinleşen Sema Aydemir, arkadaşlarıyla konuşarak yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Sema şu ifadeleri kullandı: Ben onların sayesinde olimpiyata gitmişim bakar mısın? Olimpiyat barajını da mı sen geçirdin bana? Bu zamana kadar Atakan ben böyle bir şey yapmadım ama insanın emeğiyle... Bak sana dese ki sen benim sayemde dünya şampiyonu oldun dese ne yaparsın? Bunlar bu rahat böyle yaşarken ben hem çocuğuma baktım, kamplara çocuğumla gittim. Ben kolay Olimpiyat barajı geçmedim. Benim emeğime kimse şey yapamaz.

SEMA'NIN PINAR'A NEDEN SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

SEMA'NIN PINAR'A NEDEN SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Nagihan, Pınar'la Sema'nın kavgası sonrası toplanan acil durum konseyinde ikili arasındaki tartışmanın nedenlerini anlattı.

Nagihan, 'Sadece bu Survivor değil. Bir önceki Survivor ve 2011 yılına dayanan bizim, benim, Merve Aydın'ın, Pınar Saka'nın dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra 4*400 metre bayraklı yarışaca çıkacaktık. Aslında bütün hikaye oradan başlıyor. 2017'ye de yansıdı. Bu seneye yansıdı. Bu konu açılınca açıkçası biz çok oralı olmak istemedik çünkü bizlik bir durum yok. Biz hem kendi bireysel madalyalarımızı almışız. Hemde bayrakta da nasıl ki Survivor'ı Acun Ilıcalı yönetiyorsa, Milli Takımı da bir teknik direktör yönetiyor. Burada Pınar ile Sema'nın bir türlü anlaşamadığı anlaşmak istemediği bir kan davası var. Yok benim hakkımdı, yok senin hakkındı. Aslında net olan bir şey vardır. Saniyeler konuşur, saniseler konuşur. Atletizmde de bu böyle olmuştur. O zaman ki madalyamızı aldığımız içinde formda olduğumuz içinde teknik direktörümüz yani hocamız bizi dörtlüyü öne sürdü ve çıktığımızda da en iyi saniyeyi yapıp madalya getirdik ülkemize ama bu buruk sevinci bir türlü atlatamadık üzerimizden 13 sene geçmesine rağmen.

Burada da Survivor adı altında ama hiçbir olay olmadan birbirlerine bilenmiş iki yarışmacı vardı. Ben Pınar'ı sivil hayatta tanırım, ikiside benim milli takım arkadaşım. İkisiyle de iyi anlaşırım ne kadar rekabet içerisinde olsakta, tartışırız kavga ederiz, rakip oluruz ama tabii ki koruma noktasında da ne yapacağımı açıkçası bende bilemedim. Bir anda kargaşa oldu. Zifiri karanlık zaten hiçbir şey yok. Bir anda olayın içerisinde kendimi buldum. Tekmeler, yumruklar yani açık konuşmak gerekirse Sema benim rakibim. Pınar çok fazla şiddete dayalı birisi değil ama burası gerçekten çok hep söylüyorum da. Herkes belki benden bekliyordu bunu ama gerçekten buranın zorluğunu anlatmakla bitiremeyiz." ifadelerini kullandı.

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Pınar seda survivor all star
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