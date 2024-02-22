Survivor All Star'da Ronaldinho rüzgarı! Acun Ilıcalı ile takım olup yarıştı "Burada olmaktan çok mutluyum"

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Ronaldinho Survivor All Star'da rüzgar estirdi. Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan başarılı futbolcu Survivor yarışmacılarıyla eğlenceli dakikalara sahne oldu.
Survivor All Star 2024'e efsane futbolculardan Ronaldinho konuk oldu.
Geceye damga vuran ünlü futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Her zaman gelebilirim." dedi.
Gösteri amaçlı oynanan oyunda Yasin ve Sercan birlikte takım olurken Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho eşleşti. İki takım ayak voleybolu oynadı.
Ronaldinho ile karşıklıklı oynamanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Yasin Obuz, "Survivor'da beni en çok heyecanlandıran şeyi sorsan Ronaldinho ile karşılıklı oynmaak dedi.
Oyunda Ronaldinho'nun aldığı sayılar izleyenleri mest etti.