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Survivor All Star'da Ronaldinho rüzgarı! Acun Ilıcalı ile takım olup yarıştı "Burada olmaktan çok mutluyum"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.02.2024 00:23 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldinho Survivor All Star'ın son bölümüne konuk oldu. Programa konuk olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren efsane futbolcu Ronaldinho Acun Ilıcalı ile takım olup yarışmacılarla ayak voleybolu oynadı.

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Ronaldinho Survivor All Star'da rüzgar estirdi. Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan başarılı futbolcu Survivor yarışmacılarıyla eğlenceli dakikalara sahne oldu.


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Survivor All Star 2024'e efsane futbolculardan Ronaldinho konuk oldu. 

Geceye damga vuran ünlü futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Her zaman gelebilirim." dedi. 

Gösteri amaçlı oynanan oyunda Yasin ve Sercan birlikte takım olurken Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho eşleşti. İki takım ayak voleybolu oynadı.

Ronaldinho ile karşıklıklı oynamanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Yasin Obuz, "Survivor'da beni en çok heyecanlandıran şeyi sorsan Ronaldinho ile karşılıklı oynmaak dedi.

Oyunda Ronaldinho'nun aldığı sayılar izleyenleri mest etti. 

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Anahtar Kelimeler:
survivor Ronaldinho Acun Ilıcalı
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