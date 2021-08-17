Survivor Başak Özer'in inanılmaz değişimi! Sosyal medyaya damga vurdu

2009 yılında katıldığı 'Var mısın Yok musun' sayesinde tanınan Başak Özer, 2010'da yayınlanan 'Survivor Kızlar-Erkekler' yarışmasında sergilediği performansla da dikkat çekmişti.

İŞTE SURVIVOR BAŞAK'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

'Var mısın Yok musun' serüveni ailesinin baskıları sonucu başlayan Özer, "Televizyonda yarışmanın tanıtımlarını gördüm ama pek ilgilenmedim. Annem ve babam benim adıma başvuru yapmış. Kamera karşısına çıkmak istemiyordum ancak baskılara dayanamadım" açıklamasını yapmıştı.

71 BİN TL KAZANDI! Başak Özer, "İyi ki katılmışım diyorum" yorumunda bulunduğu yarışma sonrası 71 bin TL'lik ödülün yanı sıra büyük bir şöhretinde de sahibi olmuştu.

Merve Oflaz'ın şampiyonluk ipini göğüslediği 'Survivor Kızlar-Erkekler'de 41 gün boyunca mücadele eden Özer, yarışmayı altıncı olarak tamamlamıştı.

Oyuncu Burak Özçivit ile yaşadığı birliktelikle bir dönem adından sıkça söz ettiren Survivor Başak Özer, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.