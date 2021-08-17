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  4. Survivor Başak Özer'in inanılmaz değişimi! Sosyal medyaya damga vurdu

Survivor Başak Özer'in inanılmaz değişimi! Sosyal medyaya damga vurdu

17.08.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu yarışma programları sayesinde hayatı bir anda değişen ve Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Başak Özer'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

2009 yılında katıldığı 'Var mısın Yok musun' sayesinde tanınan Başak Özer, 2010'da yayınlanan 'Survivor Kızlar-Erkekler' yarışmasında sergilediği performansla da dikkat çekmişti.

İŞTE SURVIVOR BAŞAK'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

'Var mısın Yok musun' serüveni ailesinin baskıları sonucu başlayan Özer, "Televizyonda yarışmanın tanıtımlarını gördüm ama pek ilgilenmedim. Annem ve babam benim adıma başvuru yapmış. Kamera karşısına çıkmak istemiyordum ancak baskılara dayanamadım" açıklamasını yapmıştı.

71 BİN TL KAZANDI!

71 BİN TL KAZANDI!
Başak Özer, "İyi ki katılmışım diyorum" yorumunda bulunduğu yarışma sonrası 71 bin TL'lik ödülün yanı sıra büyük bir şöhretinde de sahibi olmuştu.
Merve Oflaz'ın şampiyonluk ipini göğüslediği 'Survivor Kızlar-Erkekler'de 41 gün boyunca mücadele eden Özer, yarışmayı altıncı olarak tamamlamıştı.
Oyuncu Burak Özçivit ile yaşadığı birliktelikle bir dönem adından sıkça söz ettiren Survivor Başak Özer, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

SON HALİ ŞAŞIRTTI
Levent İyigel ile evlendikten sonra Ali adını verdiği oğlunu kucağına alan Başak Özer, bir süredir sosyal medya üzerinden bebek ve çocuk ürünleri satıyor.
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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