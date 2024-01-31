Survivor'da cinsellik ve sigara detayı... Yunus Emre'nin söyledikleri yeniden gündem oldu! "Acun abi yokken...''

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen fenomen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü olaylı geçen yarışmada geçtiğimiz günlerde şoke eden anlar yaşanmıştı.





ANLATTIKLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Survivor All Star'da Yunus Emre'nin benchte el hareketi yaptığı anlar kesilmeden yayınlanmış ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Survivor

Survivor All Star'ın iddialı isimlerinden biri olan Yunus Emre'nin bu görüntülerinin ardından, Dominik'e gitmeden önce katıldığı bir YouTube programında anlattıkları yeniden gündem oldu.

Yunus Emre'nin cinsellik ve sigaraya dair açıklamaları dikkat çekti. Yunus Emre, 'Acun abi yokken daha rahat oluyor tabii' diyerek oyun sırasında çalışanların içtiği sigaraların izmaritlerini çaktırmadan topladıklarını ve adada içtiklerini itiraf etmiş.

Adadaki yaşamın zorluklarını bir bir anlatan Yunus Emre cinsellik sorusuna ise şöyle yanıt vermiş: