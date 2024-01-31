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Survivor'da cinsellik ve sigara detayı... Yunus Emre'nin söyledikleri yeniden gündem oldu! "Acun abi yokken...''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 10:20 | Son Güncelleme:
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Yeni sezonu tüm hızıyla devam eden Survivor'ın her bölümü sosyal medyada gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde çektiği el hareketiyle herkesi şaşırtan Yunus Emre Özden'in Dominik'e gitmeden önce yaptığı itiraflar yeniden gündem oldu. Survivor'ın iddialı ismi Yunus Emre'nin anlattıkları arasında cinsellik ve sigara detayı dikkat çekti.

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen fenomen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü olaylı geçen yarışmada geçtiğimiz günlerde şoke eden anlar yaşanmıştı.

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ANLATTIKLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Survivor All Star'da Yunus Emre'nin benchte el hareketi yaptığı anlar kesilmeden yayınlanmış ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Survivor
Survivor All Star'ın iddialı isimlerinden biri olan Yunus Emre'nin bu görüntülerinin ardından, Dominik'e gitmeden önce katıldığı bir YouTube programında anlattıkları yeniden gündem oldu.
Yunus Emre'nin cinsellik ve sigaraya dair açıklamaları dikkat çekti. Yunus Emre, 'Acun abi yokken daha rahat oluyor tabii' diyerek oyun sırasında çalışanların içtiği sigaraların izmaritlerini çaktırmadan topladıklarını ve adada içtiklerini itiraf etmiş.
Adadaki yaşamın zorluklarını bir bir anlatan Yunus Emre cinsellik sorusuna ise şöyle yanıt vermiş:
'Orası çok farklı bir alan. Vücudun kırmızı alarma geçiyor. Artık daha böyle yemek yesem daha rahat uyusam gibi dertlerin olduğu için onu tamamen idrar atmak için bir organ olarak kullanmaya başlıyorsun.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Yunus Emre Özden sosyal medya
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