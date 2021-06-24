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Survivor’da finale az bir zaman kala olay sözler: Kendisi tetikçidir

24.06.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Türkiye’de finale az bir zaman kalan ipler çok gerildi. Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit, Poyraz’ı desteklediğini açıklarken, Survivor Panorama sunucularını topa tuttu.

Survivor’da final heyecanı başladı. Kısa bir süre sonra şampiyonunu bulacak ve yerini Masterchef'e bırakacak olan Survivor 2021 bu yıl hayli olaylı geçti. Bu sefer ki tartışmanın adresi ise eski Survivor yarışmacısı Yiğit Dikmen oldu.

Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen'den olay sözler

Yarışmacıların hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor'da rekabet hem içeride hem de dışarıda devam ediyor.
Survivor'ın 2014 ve 2018 sezonlarında yarışan Yiğit Dikmen, dün akşam Twitter hesabından Poyraz'ı desteklediğini açıkladı. Yiğit Dikmen’in hedefinde Survivor Panaroma yorumcuları da vardı.
Yiğit Dikmen, Survivor Ekstra moderatörü Furkan Dede'ye de ağır ithamlarda bulundu. Furkan Dede için "dallama" ifadesini kullanan Yiğit Dikmen, Furkan Dede'yi "tetikçi" olarak niteledi.

İŞTE OLAY YARATAN SÖZLER

İŞTE OLAY YARATAN SÖZLER
"Bana göre şampiyon Poyraz zaten"
"Sevgili dostlar kurban olayım şu siyah tshirtlü moderatör kılıklı adamın sözlerini ciddiye almayın sizden tek ricamdır."
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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