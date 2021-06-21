Survivor'da sonlara gelinmesiyle programın izleyenleri "Survivor'da kaç kişi kaldı?" , "Survivor'da finalde kaç kişi olacak?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Bir kişi yarı finale çıkmayı garantiledi. 2 kişi ise eleme potasına girdi. Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte ayrıntılar...

Survivor finale kaç kişi kalacak?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor bu sezon da izlenme rekorları kırdı. Survivor'da sonlara gelinmesiyle heyecan artıyor ve yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini yapmak için ter döküyor.

Son oynanan dokunulmazlık ve sembol oyunları ile Survivor finaline ilişkin önemli gelişmeler yaşandı. İki kişi eleme adayı olurken bir kişi de yarı finale gitmeyi garantiledi.

SURVİVOR'DA KAÇ KİŞİ KALDI? Survivor'da Kırmızı Takım'dan Berkay, Aleyna ve İsmail; Mavi Takım'dan ise Poyraz ve Ayşe olmak üzere 5 kişi kaldı. Pehlivan İsmail Balaban son oynanan sembol oyunu ile Aleyna Kalaycıoğlu'nu yenerek yarı finale çıkmaya hak kazandı.

SURVİVOR'DA FİNALDE KAÇ KİŞİ OLACAK? Survivor finalde 4 kişi olacak. Bunlardan birisi sembol oyununu kazanan İsmail Balaban oldu.