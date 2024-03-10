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  4. Survivor'da Nagihan Karadere'nin akıbeti belli oldu! Acun Ilıcalı son durumu konseyde açıkladı

Survivor'da Nagihan Karadere'nin akıbeti belli oldu! Acun Ilıcalı son durumu konseyde açıkladı

10.03.2024 23:04
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Survivor All Star'da geçtiğimiz haftalarda sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Nagihan Karadere'nin durumu belli oldu. Günlerdir adada olmayan Nagihan'ın diskalifiye olup olmayacağı merak ediliyordu. Konseyde Nagihan ile konuşan Acun Ilıcalı sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi. Gözyaşlarını tutamayan Nagihan ise yarışmayla ilgili kararını açıkladı.

Survivor All Star'da en iddialı isimler arasında gösterilen ve istatistiklerde birinci sırada olan Nagihan Karadere talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Adada günlerdir olmayan Nagihan'ın son durumu ise Survivor'da yapılan konseyde açıklandı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Nagihan Karadere yaşadığı büyük sakatlığın ardından Acun Ilıcalı ile konseyde karşı karşıya geldi.
Nagihan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı şunları söyledi: "İç yan bağ yırtığı var, ön çapraz bağ yırtığı var. Dış menisküs yırtığın var. "
"Buradan bir operasyon geçirmen gerekiyor ancak bu operasyonu erteleme şansın var. Operasyonu sezon sonu da geçirebilirsin ancak bu hasarla doktorumuzun bu konudaki yorumu yarışlarda başarılı olma şansın pek yok"
"Üst adele grubun sağlamsa sana yarışma şansı verebilir ancak eskisi gibi olma şansını bir mucize görüyor."
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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