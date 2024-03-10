Survivor'da Nagihan Karadere'nin akıbeti belli oldu! Acun Ilıcalı son durumu konseyde açıkladı

Survivor All Star'da en iddialı isimler arasında gösterilen ve istatistiklerde birinci sırada olan Nagihan Karadere talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Adada günlerdir olmayan Nagihan'ın son durumu ise Survivor'da yapılan konseyde açıklandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır



Nagihan Karadere yaşadığı büyük sakatlığın ardından Acun Ilıcalı ile konseyde karşı karşıya geldi.

Nagihan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı şunları söyledi: "İç yan bağ yırtığı var, ön çapraz bağ yırtığı var. Dış menisküs yırtığın var. "

"Buradan bir operasyon geçirmen gerekiyor ancak bu operasyonu erteleme şansın var. Operasyonu sezon sonu da geçirebilirsin ancak bu hasarla doktorumuzun bu konudaki yorumu yarışlarda başarılı olma şansın pek yok"