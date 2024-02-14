Survivor'da tansiyon hiç düşmüyor! Acun Ilıcalı 'Davranış şeklin bize uymuyor' diyerek sert çıktı! Yunus Emre diskalifiye mi oldu?

Tv8'in fenomen yarışma programı Survivor'da heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü büük yankı uyandıran programa bu defa Acun Ilıcalı ile Yunus Emre'nin restleşmesi damga vurdu.



KONSEYDE GERGİN ANLAR

Fenomen yarışmanın son bölümünde ada konseyinde gergin anlar yaşandı. Acun Ilıcalı "Şu net bir şekilde görülüyor ki Yunus Emre'ye uyarılarımın çok bir önemi yok. Oyun kaybedip karşı takıma sürekli sataşan, üslubuyla söylediği sözlerle, programın içerisinde sanki kontrolsüz biri.

Her gün bir sebep bulan, Geçen de söylemiştim, benim çok ümidimin olmadığı, devam etme ihtimalini çok görmediğim bir yarışmacı. Sözü şimdi ona verelim" dedi.

Söz alan Yunus Emre "Ben bu adamlarla hepsiyle yarıştım. Hepsiyle de yendim yenildim. Özgür abiyle de yarıştım Ersin abi de vardı. Hiçbirisine saygısızlık yaptım mı? Oyun alanında hareketler yapan bir arkadaş var mıydı burada. Ben de seviyeli bir şekilde yarışmamı sürdürdüm.

'SİZİNLE BURAYU PAYLAŞMAK ÇOK GÜZELDİ' Ogeday beyefendi ben ne zaman bir kazanç sağlasam döndüm takımımla sevindim. Dönmüş bana 'seni garanti sayım yaptım' falan, hayırdır. Sen kimi nerede oynatıyorsun. Yani ben adamına göre muamele yaparım. Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun abi. Uymuyorsa bu programa hiç problem değil. Sizinle burayı paylaşmak çok güzeldi. Sizleri çok seviyorum. Yapacak bir şey yok abi" dedi.