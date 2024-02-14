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  4. Survivor'da tansiyon hiç düşmüyor! Acun Ilıcalı 'Davranış şeklin bize uymuyor' diyerek sert çıktı! Yunus Emre diskalifiye mi oldu?

Survivor'da tansiyon hiç düşmüyor! Acun Ilıcalı 'Davranış şeklin bize uymuyor' diyerek sert çıktı! Yunus Emre diskalifiye mi oldu?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 07:27 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Olayların hiç bitmediği programa bu defa Acun Ilıcalı ile Yunus Emre'nin restleşmesi damga vurdu. Gergin geçen konseyde Ilıcalı'nın 'Davranış şeklin bize uymuyor' diyerek iddialı ismi uyardığı anlar dikkat çekti.

Tv8'in fenomen yarışma programı Survivor'da heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü büük yankı uyandıran programa bu defa Acun Ilıcalı ile Yunus Emre'nin restleşmesi damga vurdu.

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KONSEYDE GERGİN ANLAR

Fenomen yarışmanın son bölümünde ada konseyinde gergin anlar yaşandı. Acun Ilıcalı "Şu net bir şekilde görülüyor ki Yunus Emre'ye uyarılarımın çok bir önemi yok. Oyun kaybedip karşı takıma sürekli sataşan, üslubuyla söylediği sözlerle, programın içerisinde sanki kontrolsüz biri.
Her gün bir sebep bulan, Geçen de söylemiştim, benim çok ümidimin olmadığı, devam etme ihtimalini çok görmediğim bir yarışmacı. Sözü şimdi ona verelim" dedi.
Söz alan Yunus Emre "Ben bu adamlarla hepsiyle yarıştım. Hepsiyle de yendim yenildim. Özgür abiyle de yarıştım Ersin abi de vardı. Hiçbirisine saygısızlık yaptım mı? Oyun alanında hareketler yapan bir arkadaş var mıydı burada. Ben de seviyeli bir şekilde yarışmamı sürdürdüm.

'SİZİNLE BURAYU PAYLAŞMAK ÇOK GÜZELDİ'

'SİZİNLE BURAYU PAYLAŞMAK ÇOK GÜZELDİ'
Ogeday beyefendi ben ne zaman bir kazanç sağlasam döndüm takımımla sevindim. Dönmüş bana 'seni garanti sayım yaptım' falan, hayırdır. Sen kimi nerede oynatıyorsun. Yani ben adamına göre muamele yaparım. Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun abi. Uymuyorsa bu programa hiç problem değil. Sizinle burayı paylaşmak çok güzeldi. Sizleri çok seviyorum. Yapacak bir şey yok abi" dedi.

"DAVRANIŞ ŞEKLİN UYMUYOR BİZE"

"DAVRANIŞ ŞEKLİN UYMUYOR BİZE"
Ilıcalı "Daha önce defalarca uyardığım Yunus Emre bu şekilde abuksubuk laflar kullanamaz. Kendini haklı görebilirsin. Ben de diyorum ki; BİZE NE. Ne yapacaksın yani birisi bir şey deyince birini mi döveceksin. O zaman birisi bir şey deyince git ona saldır. Bana böyle dediler şöyle dediler... Ben seni severim. Bu konu senle benim aramdaki sevgi konusu değil.
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Acun Ilıcalı
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