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  4. Survivor'da Yunus Emre sorunu! Acun Ilıcalı kararı sonrası Yunus Emre konseyi terk etti

Survivor'da Yunus Emre sorunu! Acun Ilıcalı kararı sonrası Yunus Emre konseyi terk etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 07:54
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Survivor'un üst üste en fazla ceza alan yarışmacılarından Yunus Emre tam da cezası biterken yine kendini tutamadı. Berna ile kavga eden Yunus Emre hakkında Acun Ilıcalı 4 ödül ceza verdi. Sert ifadeler kullanan Ilıcalı'nın sözleri sonrası Yunus Emre konseyi terk etti.

Survivor All Star'da 10 ödül ceza alan Yunus Emre yine dayanamadı. Yarışma sırasında Berna ile kavga eden Yunus Emre konseyde de gündeme geldi.


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ACUN ILICALI'DAN SERT İFADELER

'Top' kavgası konseye taşındı ve Yunus Emre "Nabzım çok yüksekti hatırlamıyorum" dedi.

Berna ise konuşurken "Bu kadar IQ'su düşük ve zihniyeti buna kadar yetecek hep aklı oraya giden bir erkek olduğu için..." yanıtını verdi. Yunus Emre ise "Harika bir IQ'un var, ortalık karıştırıcı" diyerek sinirlendi.

Acun Ilıcalı ise kavga görüntülerini izlediğini söyleyerek "Sinirlisin sinirli anında üzerine geliniyor ben burada seni anlıyorum. Konu şu; Berna'nın üzerine gelmesine hiç gerek yok... Hakan konuyu uzatıyor bir daha üzerine geliyor. Bunları anlıyorum geleyim değerlendirmeme..." diyerek sert çıktı.

"Ben burada hiçbir kadın yarışmacıya senin söylediğin sözleri söylettirmem" diyen Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Senin konuşman bizim kurallarımızın dışında kadınlarla öyle konuşamazsın. Sinirli olman senin derdin bizi ilgilendirmiyor. Bir kadına bunları söyleyemezsin. Topları sakin şekilde istiyor, kızdırmak niyeti hiç yok.

Sen verdiğim cezalarla bir türlü uslanmıyorsun biz ceza verdikçe sen aynı şeyleri yapıyorsun. Ben böyle şeylere müsaade edemem ekip olarak böyle şeylere müsaade edemeyiz bunu normalleştirmeye senin konuşma üslubunu kabul etmiyorum. Bu yarışmada kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız. Sana bundan sonraki 4 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz. Bu tip hareketleri yaptığın sürece de ödül yüzü görmeyeceksin."

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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