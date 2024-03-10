Survivor'da Yunus Emre sorunu! Acun Ilıcalı kararı sonrası Yunus Emre konseyi terk etti

Sen verdiğim cezalarla bir türlü uslanmıyorsun biz ceza verdikçe sen aynı şeyleri yapıyorsun. Ben böyle şeylere müsaade edemem ekip olarak böyle şeylere müsaade edemeyiz bunu normalleştirmeye senin konuşma üslubunu kabul etmiyorum. Bu yarışmada kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız. Sana bundan sonraki 4 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz. Bu tip hareketleri yaptığın sürece de ödül yüzü görmeyeceksin."