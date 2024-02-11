Survivor iddiaları... Nagihan'ın kazancını açıkladı! "Kaldığı müddetçe parayı almaya devam edecek"

Didem Delen "Turabi'nin sosyal medya gücünün de çok büyük farkında olan bir isim Acun ve çok iyi bir yarışmacı olduğunun da. Onlar bu şekilde bir anlaşma kısa süreli bir anlaşma yaptıkları söyleniyordu, Nagihan da gidecek" dedi ve ekledi: