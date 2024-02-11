Survivor iddiaları... Nagihan'ın kazancını açıkladı! "Kaldığı müddetçe parayı almaya devam edecek"

Survivor Turabi'nin yarışmadan ayrılması ve Nagihan'ın ise diskalifiyenin köşesinden dönmesi gündemde. Söylemezsem Olmaz ekibi de bu konuya dair çeşitli yorumlarda bulundu.
Didem Delen "Turabi'nin sosyal medya gücünün de çok büyük farkında olan bir isim Acun ve çok iyi bir yarışmacı olduğunun da. Onlar bu şekilde bir anlaşma kısa süreli bir anlaşma yaptıkları söyleniyordu, Nagihan da gidecek" dedi ve ekledi:
"Nagihan ve Turabi ile farklı anlaşma yapılmış diğer yarışmacılardan çünkü ikisi de reyting canavarı ikisi de çok yüksek marjinal karakterler."
Bilal Özcan ise aylık kazanç açıklamasıyla dikkat çekti.
Yorumcu "Nagihan'ın ne kadar para aldığını söyleyeyim atla deve değil, ayda 400 bin lira, haftada 100 bin lira üzerinden orada kaldığı müddetçe o parayı almaya devam edecek. Yapılan işe karşılık çok da büyük bir para değil" iddiasında bulundu.