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Survivor iddiaları... Nagihan'ın kazancını açıkladı! "Kaldığı müddetçe parayı almaya devam edecek"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2024 07:49 | Son Güncelleme:
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Survivor yarışmasında yaşanan kavgalar Söylemezsem Olmaz masasında da konuşuldu. Programın sunucuları çeşitli iddialarda bulunurken "Nagihan ve Turabi ile farklı anlaşma yapılmış" dedi. Programda Nagihan'ın Survivor'dan haftalık aldığı ücret de konuşuldu.

Survivor Turabi'nin yarışmadan ayrılması ve Nagihan'ın ise diskalifiyenin köşesinden dönmesi gündemde. Söylemezsem Olmaz ekibi de bu konuya dair çeşitli yorumlarda bulundu.

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Didem Delen "Turabi'nin sosyal medya gücünün de çok büyük farkında olan bir isim Acun ve çok iyi bir yarışmacı olduğunun da. Onlar bu şekilde bir anlaşma kısa süreli bir anlaşma yaptıkları söyleniyordu, Nagihan da gidecek" dedi ve ekledi:

"Nagihan ve Turabi ile farklı anlaşma yapılmış diğer yarışmacılardan çünkü ikisi de reyting canavarı ikisi de çok yüksek marjinal karakterler."

Bilal Özcan ise aylık kazanç açıklamasıyla dikkat çekti.

Yorumcu "Nagihan'ın ne kadar para aldığını söyleyeyim atla deve değil, ayda 400 bin lira, haftada 100 bin lira üzerinden orada kaldığı müddetçe o parayı almaya devam edecek. Yapılan işe karşılık çok da büyük bir para değil" iddiasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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