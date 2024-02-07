Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı cezaları açıkladı, Nagihan gözyaşları içinde özür diledi

Survivor'da Nagihan, Aleyna ve Nefise arasında yaşanan olaylarından ardından Acun Ilıcalı çılgına dönmüştü. Nagihan'ın Aleyna'yı itmesiyle program yarıda kalmıştı. Survivor'da Ilıcalı'nın sabrını taşıran Nagihan'a ne ceza vereceği merak konusu olmuştu. Survivor'ın yeni bölümünde Acun Ilıcalı, Nagihan ve Nefise'nin cezalarını açıkladı. Nagihan ise gözyaşlarına boğularak özür diledi. Peki Nagihan diskalifiye oldu mu? Survivor'da ne ceza verildi? İşte detaylar...
Survivor All Star'da yaşanan son tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu. Konseydeki Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası gündeme bomba gibi düştü. Dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginlik ada konseyine taşınınca ortalık bir anda savaş alanına dönmüştü. Survivor'ın son bölümünde Nagihan ve Nefise ile ilgili karar Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
Survivor'daki konseyde Nagihan’ın Yunus Emre ve Sercan ile konuşmak için ayağa kalkmasıyla ise ipler kopmuştu. Aleyna’ya iten Nagihan Karadere, hiçbir şey olmamış gibi davranınca Acun Ilıcalı çıldırmıştı. Nagihan Aleyna'yı iterek "Çık git" demişti.
Aleyna da tepki gösterince araya kameraman girmişti.
Ilıcalı "Hepimize yazıklar olsun. Böyle bir şey olur mu ya? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz" diyerek sandalyeyi devirmişti.
Acun Ilıcalı "Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size. Kendinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bana onu dediler bana bunu dediler... Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Tamam abi herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın" dedi ve programı yarıda kesmişti.
Survivor son bölümde Acun Ilıcalı yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.
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