Survivor Nagihan ve Sahra Işık'ın özel hayat kavgası! Sahra diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı'ya rest çekti

Survivor’da Nagihan Karadere ve Sahra Işık tartışması gündemde. Oyun alanında başlayan kavga büyüdü ve görüntüler ekrana verilmedi. Acun Ilıcalı ise oyun alanında Nagihan ve Sahra arasında ciddi bir gerilim yaşandığını konseyde açıklarken Sahra Işık'ın olmadığı "Diskalifiye mi oldu?" sorularını beraberinde getirdi.

Özel hayat yüzünden birbirlerine sert ifadeler kullanan Nagihan ve Sahra kavga etti ve oyunu terk etti. Acun Ilıcalı konseyde sert ifadeler kullandı.



