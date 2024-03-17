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  4. Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden telefonda bebeği kaybettiğini söyledi! Yunus Emre ağlamaktan konuşamadı

Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden telefonda bebeği kaybettiğini söyledi! Yunus Emre ağlamaktan konuşamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2024 07:14
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Survivor'da bu sezonun çok konuşulan ismi Yunus Emre iletişim ödülünde baba olacağı haberini almıştı. Ardından ise eşi sosyal medyadan bebeği kaybettiğini açıklamıştı. Yunus Emre bu haberi eşiyle telefonda konuşarak öğrendi. O anlar sosyal medyayı salladı.

Survivor'da son dönemde adından söz ettiren Yunus Emre baba olacağını öğrenmişti. Sevinciyle sosyal medyada gündem olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sosyal medyadan kısa süre sonra ise bebeği kaybettiğini duyurmuştu.


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Beria Özden  açıklamasınd a"Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi.

1 haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm" dedi.

Survivor fragmanda ise Beria Özden Yunus Emre ile telefonda buluştu.

Beria Özden "Tam yazamadım sana kendim zaten güzel bir haber vermek tabii ki isterdim ama olmadı yani üzülme sen de sesin gelmiyor" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Yunus Emre konuşmakta da zorlandı. Yaşananların devamı ise Survivor 61. bölümde gösterilecek.

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Anahtar Kelimeler:
survivor sosyal medya
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