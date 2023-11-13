Sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! "Kadın yaşlanmıyor"

Son zamanların en çok konuşulan ve merakla beklenen filmi "İstanbul İçin Son Çağrı" filminde yer alan Beren Saat sosyal medyayı salladı.
Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde olan Beren Saat, Vogue Film için kamera karşısına geçti.
Kenan Doğulu ile yaşadığı evlilikle zaman zaman gündeme gelen güzel oyuncu verdiği pozlarla adından söz ettirdi.
İddialı seçimler yapan ve sütyensiz yarım gömlekle verdiği pozlarla hayranlarını mest eden Saat'e "Hiç yaşlanmıyorsun", "Bihter geri döndü", "İnanılmaz güzel" yorumları yağdı.