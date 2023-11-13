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  4. Sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! "Kadın yaşlanmıyor"

Sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! "Kadın yaşlanmıyor"

13.11.2023 07:15 | Son Güncelleme:
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Beren Saat Vogue Film dergisinin kapağında yer aldı. Güzel oyuncunun verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. 40 yaşına girmeye bir ay kala verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren Saat'e "Hiç yaşlanmıyorsun" yorumları yağdı.

Son zamanların en çok konuşulan ve merakla beklenen filmi "İstanbul İçin Son Çağrı" filminde yer alan Beren Saat sosyal medyayı salladı.


Günün Magazin olayları

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde olan Beren Saat, Vogue Film için kamera karşısına geçti.

Kenan Doğulu ile yaşadığı evlilikle zaman zaman gündeme gelen güzel oyuncu verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

İddialı seçimler yapan ve sütyensiz yarım gömlekle verdiği pozlarla hayranlarını mest eden Saat'e "Hiç yaşlanmıyorsun", "Bihter geri döndü", "İnanılmaz güzel" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
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