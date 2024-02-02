Suudi Arabistan Süper Kupa parasını mektupla geri istedi, kulüplerin paranın yarısını harcadığı ortaya çıktı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi yetkililerin Atatürk pankartlarını engellemesi sebebiyle çıkan kriz sonrası ertelenen Süper Kupa maçının ardından Suudi Arabistan cephesinden bir hamle geldi.
Sabah'ın haberine göre, Suudi yetkililer, yaptıkları 4.5 milyon euroluk ödemeyi TFF'den geri istedi. Suudiler konuyla ilgili TFF'ye mektup gönderdi.
Söz konusu rakamın ise yüzde 20'si TFF'ye, yüzde 80'i kulüplere verilirken, kulüplere verilen kısmın yüzde 50'sinin BDDK tarafından borçlara kesildiği öğrenildi. TFF ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında müzakerelerin devam ettiği bilgisi geçildi.
Öte yandan Ali Koç geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda parayı geri iade edeceklerini bildirmişti. Ali Koç açıklamasında "1.3 milyon aldığımızı biliyorum, bir 3 daha üstüne gelmiş olabilir. Tabii ki bizim hakkımız değil o para. Federasyon isterse iade edeceğiz. İsteyecektir muhtemelen geri iade etmek için. Bizim Federasyonla yaptığımız bir sözleşme var. Suudi tarafıyla Federasyon arasında var. Hak ve hukuk olarak aldığımız parayı iade etmeliyiz diye düşünüyorum. Süreçe boyunca TFF şeffaf davransaydı sürecin sonunun böyle olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.