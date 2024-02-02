SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Suudi Arabistan Süper Kupa parasını mektupla geri istedi, kulüplerin paranın yarısını harcadığı ortaya çıktı!

Suudi Arabistan Süper Kupa parasını mektupla geri istedi, kulüplerin paranın yarısını harcadığı ortaya çıktı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2024 11:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı Suudi yetkililerin çirkin tavırları ve Atatürk pankartlarını engellemesi sebebiyle iptal edilirken, Suudi cephesinden TFF'ye bir mektup geldiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi yetkililerin Atatürk pankartlarını engellemesi sebebiyle çıkan kriz sonrası ertelenen Süper Kupa maçının ardından Suudi Arabistan cephesinden bir hamle geldi.

Canlı Skor

ARABİSTAN'DAN TFF'YE MEKTUP

ARABİSTAN'DAN TFF'YE MEKTUP

Sabah'ın haberine göre, Suudi yetkililer, yaptıkları 4.5 milyon euroluk ödemeyi TFF'den geri istedi. Suudiler konuyla ilgili TFF'ye mektup gönderdi.

PARA BORÇLARA KESİLDİ

PARA BORÇLARA KESİLDİ

Söz konusu rakamın ise yüzde 20'si TFF'ye, yüzde 80'i kulüplere verilirken, kulüplere verilen kısmın yüzde 50'sinin BDDK tarafından borçlara kesildiği öğrenildi. TFF ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında müzakerelerin devam ettiği bilgisi geçildi.

ALİ KOÇ: PARAYİ İADE EDECEĞİZ

ALİ KOÇ: PARAYİ İADE EDECEĞİZ

Öte yandan Ali Koç geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda parayı geri iade edeceklerini bildirmişti. Ali Koç açıklamasında "1.3 milyon aldığımızı biliyorum, bir 3 daha üstüne gelmiş olabilir. Tabii ki bizim hakkımız değil o para. Federasyon isterse iade edeceğiz. İsteyecektir muhtemelen geri iade etmek için. Bizim Federasyonla yaptığımız bir sözleşme var. Suudi tarafıyla Federasyon arasında var. Hak ve hukuk olarak aldığımız parayı iade etmeliyiz diye düşünüyorum. Süreçe boyunca TFF şeffaf davransaydı sürecin sonunun böyle olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Riyad son dakika arabistan fenerbahçe galatasaray süper kupa maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Son dakika! Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

Son dakika! Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

Erencan'ın bonservisi belli oldu! F.Bahçe...

Erencan'ın bonservisi belli oldu! F.Bahçe...

Galatasaray'da gece yarısı ayrılık! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da gece yarısı ayrılık! Resmi açıklama geldi

Roma öyle bir madde koymak istedi ki! G.Saray duyar duymaz masadan kalktı

Roma öyle bir madde koymak istedi ki! G.Saray duyar duymaz masadan kalktı

Suudi Arabistan'dan TFF'ye mektup! 'Parayı geri verin'

Suudi Arabistan'dan TFF'ye mektup! 'Parayı geri verin'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.