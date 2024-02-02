Suudi Arabistan Süper Kupa parasını mektupla geri istedi, kulüplerin paranın yarısını harcadığı ortaya çıktı!

ALİ KOÇ: PARAYİ İADE EDECEĞİZ

Öte yandan Ali Koç geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda parayı geri iade edeceklerini bildirmişti. Ali Koç açıklamasında "1.3 milyon aldığımızı biliyorum, bir 3 daha üstüne gelmiş olabilir. Tabii ki bizim hakkımız değil o para. Federasyon isterse iade edeceğiz. İsteyecektir muhtemelen geri iade etmek için. Bizim Federasyonla yaptığımız bir sözleşme var. Suudi tarafıyla Federasyon arasında var. Hak ve hukuk olarak aldığımız parayı iade etmeliyiz diye düşünüyorum. Süreçe boyunca TFF şeffaf davransaydı sürecin sonunun böyle olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.