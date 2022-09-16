Taha Akgül final maçı hangi kanalda yayınlanacak? Dünya Güreş Şampiyonası Taha Akgül final maçı ne zaman, saat kaçta?

Taha Akgül final maçının ne zaman oynanacağı sorgulanmaya başlandı. Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası finali ilgiyle takip edilirken serbest stil 125 kiloda seribaşı olan Taha Akgül, ikinci turda Macar Daniel Ligeti’yi 4-0, çeyrek finalde de Amarveer Dhesi’yi 8-2 yenerek yarı finale çıkmış oldu. Peki Taha Akgül final maçı hangi kanalda?