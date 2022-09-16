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Taha Akgül final maçı hangi kanalda yayınlanacak? Dünya Güreş Şampiyonası Taha Akgül final maçı ne zaman, saat kaçta?

16.09.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taha Akgül final maçının kanalı ve saati gibi sorular sorgulanıyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül finale kadar çıkmayı başardı. Peki Taha Akgül final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Dünya Güreş Şampiyonası Taha Akgül final maçı tarih ve saati...

Taha Akgül final maçının ne zaman oynanacağı sorgulanmaya başlandı. Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası finali ilgiyle takip edilirken serbest stil 125 kiloda seribaşı olan Taha Akgül, ikinci turda Macar Daniel Ligeti’yi 4-0, çeyrek finalde de Amarveer Dhesi’yi 8-2 yenerek yarı finale çıkmış oldu. Peki Taha Akgül final maçı hangi kanalda?

TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli güreşçi, yarı finalde son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi son bölümde aldığı puanlarla 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milli güreşçi finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak.

TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Taha Akgül bugün finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.
Saat 17:55'te Dünya Güreş Şampiyonası TRT Spor Yıldız'da canlı olarak izlenebilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Güreş Taha Akgül
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