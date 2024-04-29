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  4. MasterChef Tahsin Küçük evini gezdirdi! Görenler şaşırdı: "Evin ruhu yok"

MasterChef Tahsin Küçük evini gezdirdi! Görenler şaşırdı: "Evin ruhu yok"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.04.2024 10:03
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MasterChef programıyla adını duyuran Tahsin Küçük 2+1 evinin kapılarını ilk kez açtı. Kocaman giyinmesi odası ise dikkat çekti.

Sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programı her hafta farklı bir ünlü ismin evine konuk oluyor.

Vitrin

EVİNİ GEZDİRDİ

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Tahsin Küçük sosyal medya paylaşımları ve renkli kişiliğiyle adından söz ettiriyor.

Şef Tahsin Küçük evinin kapılarını ilk kez Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına açtı. Küçük, evinin her yerini gezdirmeyi ihmal etmedi.

Tahsin Küçük'ün 2+1 evininin salonunda koltuklardan duvarlara, duvarlardan mobilyalara kadar her şey gri...

Küçük'ün evi Amerikan mutfak tarzı... Oturma grubunun hemen yanında yemek masası yer alıyor.

Ünlü şef'ten sohbet ettiği sırada bir de itiraf geliyor. Küçük, uzun bir süre yarışmada yemek yapınca evde çok mutfağa girmediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tahsin Küçük
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