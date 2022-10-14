'Takım küme düşecek yeni mi gördün dü...' Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından kendisine küfür ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Oğuz T. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"YENİ Mİ GÖRDÜN DÜ..."

Olay, geçen yıl 15 Eylül'de Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz T. isimli bir kişi Kayserispor'un eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a, sosyal medya hesabından, "Takım küme düşecek yeni mi gördün dü..." şeklinde yorum yaptı ve küfür etti.

İKİ YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şikayet üzerine şüpheli Oğuz T. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Oğuz T. "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım" dedi. Sanık Oğuz T., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.