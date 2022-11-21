'Takımdan ayrılmak istiyorum!' Şoke eden iddia! Fenerbahçeli Osayi-Samuel'den şaşırtan talep...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de Giresunspor yenilgisiyle Dünya Kupası arasına girilse de camiada pozitif bir hava mevcuttu. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, sezon başından itibaren neredeyse her oyuncuya forma şansı vermiş ve kadrosunu rotasyonlu bir şekilde kullanmıştı.