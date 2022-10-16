Takımı golü attı, tribünde soyundu! Çırılçıplak haliyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı...

Meksika yerel kupasında Pachuca ile Tigres karşı karşıya geldi. Tigres, maçtan 1-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Tigres'in golünün ardından tribünlerde çekilen video karşılaşmanın önüne geçti.

MAÇTAN KİMSENİN HABERİ BİLE YOKTU AMA...

Pachuca ile Tigres karşılaşmasından dünyada birçok kişinin haberi olmamasına rağmen paylaşılan bu video herkesi haberdar etti. Kısa süre içinde 38 milyondan fazla izlenen o anlar viral olmayı başardı. Tigres'in golünden sonra üstünü çıkarıp öyle sevinen bir kadın taraftar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.