Talisca, Fenerbahçe formasıyla siftahı yaptı! Kaleciyle karşı karşıya kaldı! "Raket gibi sol ayağı var..."

Anderson Talisca ikinci Türkiye kariyerine golle başladı. İlk 11'de ilk kez forma giydiği maçta takımını 1-0 öne geçiren Brezilyalı oyuncu müthiş bir sevinç yaşadı.

KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda hücum hattında Cenk Tosun ile birlikte oynayan Talisca, 33. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Mert Hakan Yandaş'ın pasında Erzurumspor kalecisiyle karşı karşıya kalan Talisca, sert ve düzgün bir vuruş yaparak Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.

"RAKET GİBİ SOL AYAĞI VAR"

Maçın spikeri Talisca'nın attığı gol sonrası, "Raket gibi sol ayağı var. Çok düzgün bir vuruş yaptı" şeklinde yorumda bulundu.