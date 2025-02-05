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Talisca, Fenerbahçe formasıyla siftahı yaptı! Kaleciyle karşı karşıya kaldı! "Raket gibi sol ayağı var..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.02.2025 21:20
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Anderson Talisca'nın ilk kez ilk 11'de mücadele ettiği maçta attığı gol taraftarları mutlu etti. Mert Hakan Yandaş'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, sert ve düzgün bir vuruş yaparak Fenerbahçe formasıyla defteri açtı.

Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Anderson Talisca ikinci Türkiye kariyerine golle başladı. İlk 11'de ilk kez forma giydiği maçta takımını 1-0 öne geçiren Brezilyalı oyuncu müthiş bir sevinç yaşadı.

KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

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Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda hücum hattında Cenk Tosun ile birlikte oynayan Talisca, 33. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Mert Hakan Yandaş'ın pasında Erzurumspor kalecisiyle karşı karşıya kalan Talisca, sert ve düzgün bir vuruş yaparak Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.

"RAKET GİBİ SOL AYAĞI VAR"

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Maçın spikeri Talisca'nın attığı gol sonrası, "Raket gibi sol ayağı var. Çok düzgün bir vuruş yaptı" şeklinde yorumda bulundu.

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Anderson Talisca fenerbahçe
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