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Talisca'ya attığı gol sonrası tribünlerden çirkin saldırı! Bir anda yere yığıldı... Herkesin yüreği ağzına geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.02.2025 16:59
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Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 2 farklı üstünlükle tamamlanırken Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Talisca, Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de de golle tanıştı. Brezilyalı yıldız attığı gol sonrası sevinmek üzere köşe bayrağına giderken burada çirkin bir saldırıya uğradı. İşte detaylar...

Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibi karşısında ilk yarıda 2 farklı üstünlüğü yakalarken yeni transferlerden Anderson Talisca takımının 2. golünü kaydeden isim oldu.

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16:00 48'
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

TALISCA'YA TRİBÜNDEN SALDIRI

2025-2-9_16-54-20

Sol taraftan Kostic'in ortasında düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturan Talisca gol sevinci sırasında çirkin bir saldırıya uğradı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

2025-2-9_16-53-55

Attığı golün ardından köşe bayrağına koşan Talisca gol sevincinin ardından tribünlerden atılan bir yabancı madde ile bir anda yere yığıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

2025-2-9_16-54-0

Yaşanan bu çirkin saldırı sonrası karşılaşmanın hakemi sağlık ekiplerini oyuna davet etti. Yapılan müdahalenin ardından Brezilyalı oyuncu oyuna devam etti.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

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Süper Lig Sakatlık son dakika fenerbahçe saldırı talisca
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