Talisca'ya attığı gol sonrası tribünlerden çirkin saldırı! Bir anda yere yığıldı... Herkesin yüreği ağzına geldi

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibi karşısında ilk yarıda 2 farklı üstünlüğü yakalarken yeni transferlerden Anderson Talisca takımının 2. golünü kaydeden isim oldu.
Sol taraftan Kostic'in ortasında düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturan Talisca gol sevinci sırasında çirkin bir saldırıya uğradı.
Attığı golün ardından köşe bayrağına koşan Talisca gol sevincinin ardından tribünlerden atılan bir yabancı madde ile bir anda yere yığıldı.
Yaşanan bu çirkin saldırı sonrası karşılaşmanın hakemi sağlık ekiplerini oyuna davet etti. Yapılan müdahalenin ardından Brezilyalı oyuncu oyuna devam etti.
*(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)
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