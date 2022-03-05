Yöresel tat arayanlar sakın kaçırmasın! İştah kabartan Oruk içli köfte nasıl yapılır? Oruk içli köfte malzemeleri nelerdir? İşte oruk içli köfte yapmanın püf noktaları...

Oruk içli köfte Hatay yöresine ait yöresel bir tattır. İsminden korkanlar olabilir ancak bu lezzeti evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Oruk içli köfteyi hem ailenize hem de evinize gelecek olan misafirlere gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Yapılışıyla pratik ağızda bıraktığı tatla akıllardan çıkmayacak oruk içli köftenin yapılışını ve püf noktalarını sizler için haberimizde bir araya getirdik...

ORUK İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Oruk içli köfte Hatay yöresine ait bir yemektir. Oruk içli köfteyi hazırlarken, önce iç hazırlanır kıyma suyunu salıp çekene kadar kavrulur. Kıymanın üzerine ince doğranmış soğan, zeytinyağı, karabiber ve tuz eklenir soğanlar diriliğini yitirince altı kapatılıp ince kıyılan maydanoz eklenip soğumaya bırakılır. Harç soğuyana kadar köfte hamuru için bulguru az su ile yarım saat ıslatabiliriz. Üzerine salça, kimyon, 1 soğan ve tuzu atıp, sinirsiz köftelik kırmızı eti ve 1 bardak unu da ekleyerek yoğurun sert bir hamur olmasını sağlayalım. Köfte hamurundan mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak yaklaşık bir karış uzunlukta elimizde boru şeklini alana kadar oyalım. Alt taraftan ucunu büzüştürüp kapatın içini kıyma doldurup üst kısmını da düzgün bir şekilde iki avucunuz arasında bastırıp döndürerek kapatalım. Köftenin kurumaması için elimizi ıslatabiliriz bunu her kapatma işleminde tekrarlayalım. İşlem bitince orukları üstü kapanacak şekilde kızgın yüksek ateşte zeytinyağı sıvı yağ karışımlı yağda kızartalım. Oruk içli köftelerimizi servise hazır!