Taraftar çılgına döndü ortalık karıştı! Fenerbahçe'de Kim Min-Jae pişmanlığı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jorge Jesus ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertli ekip hem ligde hem de Avrupa'da taraftarlarının yüzünü güldürürken, sezon başında kadroya kattığı isimlerle de isminden söz ettirmişti. Kadroya katılan isimlerin yanı sıra kadrodan ayrılan bazı isimlerle de gündeme gelen Sarı-Lacivertliler'de ayrılığıyla en çok konuşulan isim ise Koreli oyuncu Kim Min-Jae olmuştu.

Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, buradaki performansıyla da birçok dev kulübü peşine takarken, İngiliz basınından oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

MANU DEVREDE!

İngiliz basınında çıkan haberelere göre İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester United, savunmada yaşadığı problemleri Fenerbahçe'nin 18.05 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye sattığı Kim Min Jae ile çözmeyi planlıyor. Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın ara transfer döneminde somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtildiğinin de altı çizildi. Güney Koreli oyuncu bu sezon Napoli formasıyla 8 maça çıkarken 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.

TARAFTARLAR İSYANDA!

Fenerbahçe'den gönderilip gönderilmemesi büyük tartışma konusu olan Kim Min-Jae için çıkan bu haberler sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada isyan etti. Özellikle takımdan gönderilmemesi gerektiği görüşünü belirten taraftarlar, Güney Koreli oyuncunun şu anda Fenerbahçe'de olması durumunda Manchester United'a çok daha yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satılabileceği görüşünü savunuyor.

KIM MIN-JAE KİMDİR?

Kim Min-Jae 15 Kasım 1996 tarihinde Güney Kore'nin Tongyeong kentinde dünyaya geldi.Güney Koreli oyuncu, futbola Dooryong altyapısında başladı. Kim, Güney Kore'de Gimhae, Namhae Haesung, Yeoncho, Suwon, Yonsei, Gyeongju KHNP ve Jeonbuk Hyundai takımlarda da forma giydi. 1.90 boyundaki stoper, Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro karşılığında Jeonbuk Hyundai'den BJ Guoan'a transfer oldu.

Çin ekibinde 1.5 sezon geçiren Kim-Min Jae, geçtiğimiz sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerle başarılı bir sezon geçiren yıldız futbolcu, sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye gönderildi. İtalyan ekibiyle 3+2 yıllık sözleşme imzalayan Kim Min-Jae'nin güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro.