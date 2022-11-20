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Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

20.11.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon mutlak şampiyon olmak hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, ara transfer döneminin yaklaşmasına oldukça kısa bir süre kala çalışmalarına start vermiş durumda. Ocak transfer döneminde özellikle gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İspanya'dan gelen o haberle mutlu olurken daha önce listede olan Memphis Depay transferinde mutlu sona yakın. İşte detaylar...

Memphis Depay

Memphis Depay

HOL Hollanda
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
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Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hedefleyen Galatasaray liglere verilen dünya kupası arasını lider Fenerbahçe'nin ardından topladığı 27 puanla 2. sırada tamamladı. Ligde ilk yarının tamamlanmasına da kısa bir süre kala Buruk'un talimatlarına göre kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanan Aslan'a İspanya'dan heyecanlandıran bir haber geldi.

Sarı-Kırmızılılar sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında bir performans sergileyen İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bu isim ise yaz transfer döneminde taraftarı oldukça heyecanlandıran ancak Barcelona'dan ayrılmak istemeyen ve kariyerine Katalan ekibinde devam eden isimlerden Memphis Depay olurken, Hollandalı golcü için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya'nın önemli haber kaynaklarından AS'ın haberine göre; Bu sezon Barça formasıyla yalnızca 2 lig maçın oynayan Depay, devre arasında takımdan gönderilecek. Barcelona çalıştırıcısı Xavi, Depay'ı kadroda düşünmezken ara transfer döneminde takımdan gönderilmesini istiyor.

Yaşanan bu gelişmenin ardından harekete geçen tecrübeli oyuncunun menajeri, Galatasaray'ın kapısını çalarken Sarı-Kırmızılı yönetime Depay'ın Süper Lig'e gelmek için hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan yıldız ismin menajerinin transferi uygun bir rakama bitirebilmek adına uygun bir zemin oluşturmaya hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.

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