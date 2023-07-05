Taraftara müjdeli haberi böyle verdi! Galatasaray ve Icardi arasındaki anlaşma 3+1 yıllık

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi attığı gollerle taraftarın sevgilisi olurken, sezonun tamamlanmasıyla kiralık sözleşme sona eren Icardi için Sarı-Kırmızılı yönetim tüm imkanları seferber ediyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan ve çıktığı 24 lig maçında 22 gol 7 asist ile takımını sırtlayan Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmazken, usta yazardan görüşmelere dair çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

10 MİLYON + 3 YIL...

Suudi Arabistan ekiplerinden birçok teklif alan Icardi için daha önce Galatasaray'dan seneliği 10 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme istediği öne sürülmüş, yıldız oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara'nın Milan'da yaşamak istemesi üzerine Milan'dan gelen teklifin oyuncu tarafından kabul edildiği belirtilmişti.

Tüm bunlar yaşanırken, Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Icardi ve Galatasaray arasında gerçekleşen görüşmelerin son detaylarını aktardı. ilgili flaş detayları açıkladı. İşte o ifadeler...