Taraftara müjdeli haberi böyle verdi! Galatasaray ve Icardi arasındaki anlaşma 3+1 yıllık

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi attığı gollerle taraftarın sevgilisi olurken, sezonun tamamlanmasıyla kiralık sözleşme sona eren Icardi için Sarı-Kırmızılı yönetim tüm imkanları seferber ediyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan ve çıktığı 24 lig maçında 22 gol 7 asist ile takımını sırtlayan Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmazken, usta yazardan görüşmelere dair çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Suudi Arabistan ekiplerinden birçok teklif alan Icardi için daha önce Galatasaray'dan seneliği 10 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme istediği öne sürülmüş, yıldız oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara'nın Milan'da yaşamak istemesi üzerine Milan'dan gelen teklifin oyuncu tarafından kabul edildiği belirtilmişti.
Tüm bunlar yaşanırken, Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Icardi ve Galatasaray arasında gerçekleşen görüşmelerin son detaylarını aktardı. ilgili flaş detayları açıkladı. İşte o ifadeler...
"G.Saray'ın istediği oyuncuları İstanbul'a getirmek için bir süreç gerekecek. Çünkü Avrupa'da birçok takım henüz kadrolarını netleştirmedi. Dolayısı ile piyasa çok yüksek. Erden Timur; Oliveira, Torreira, İcardi transferlerindeki gibi fırsatları kovalıyor, Avrupa'yı arşınlıyor, listelerindeki oyuncuları ikna etme turlarını sürdürüyor."
"Okan Buruk özellikle yeni sezon planlamasını İcardi'ye göre yaptığını söyledi. Arjantinli oyuncu paradan çok, mutlu olacağı bir takıma gitmek istiyor. Öncelikle G.Saray! Icardi ile G.Saray arasındaki görüşmelerde bir basamak kaldı."
"Yönetim ya o basamağı çıkacak ya da İcardi o basamağa gelecek. Gelinen nokta şöyle; G.Saray 8 milyon Euro veriyor, Icardi 10 milyon Euro istiyor. Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının iki yıllığına 40 milyon Euro verdiği konusunda ben ciddi bir kaynağa ulaşmadım."
"G.Saray yönetimi, İcardi ile bir noktaya gelmeye çok yakın ve anlaşma olursa 3+1 yıl için imza atılacak."