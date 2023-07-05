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Taraftara müjdeli haberi böyle verdi! Galatasaray ve Icardi arasındaki anlaşma 3+1 yıllık

05.07.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmazken, yönetimin yıldız oyuncuyu kadroda tutabilmek için yoğun mesaisi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transferi için her yolu denediği Arjantinli yıldız için usta gazeteciden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi attığı gollerle taraftarın sevgilisi olurken, sezonun tamamlanmasıyla kiralık sözleşme sona eren Icardi için Sarı-Kırmızılı yönetim tüm imkanları seferber ediyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan ve çıktığı 24 lig maçında 22 gol 7 asist ile takımını sırtlayan Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmazken, usta yazardan görüşmelere dair çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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10 MİLYON + 3 YIL...

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Suudi Arabistan ekiplerinden birçok teklif alan Icardi için daha önce Galatasaray'dan seneliği 10 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme istediği öne sürülmüş, yıldız oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara'nın Milan'da yaşamak istemesi üzerine Milan'dan gelen teklifin oyuncu tarafından kabul edildiği belirtilmişti.

Tüm bunlar yaşanırken, Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Icardi ve Galatasaray arasında gerçekleşen görüşmelerin son detaylarını aktardı. ilgili flaş detayları açıkladı. İşte o ifadeler...

"GALATASARAY İKNA TURUNDA"

"GALATASARAY İKNA TURUNDA"

"G.Saray'ın istediği oyuncuları İstanbul'a getirmek için bir süreç gerekecek. Çünkü Avrupa'da birçok takım henüz kadrolarını netleştirmedi. Dolayısı ile piyasa çok yüksek. Erden Timur; Oliveira, Torreira, İcardi transferlerindeki gibi fırsatları kovalıyor, Avrupa'yı arşınlıyor, listelerindeki oyuncuları ikna etme turlarını sürdürüyor."

"BİR BASAMAK KALDI"

"BİR BASAMAK KALDI"

"Okan Buruk özellikle yeni sezon planlamasını İcardi'ye göre yaptığını söyledi. Arjantinli oyuncu paradan çok, mutlu olacağı bir takıma gitmek istiyor. Öncelikle G.Saray! Icardi ile G.Saray arasındaki görüşmelerde bir basamak kaldı."

"G.SARAY 8 MİLYON EURO VERİYOR"

"G.SARAY 8 MİLYON EURO VERİYOR"

"Yönetim ya o basamağı çıkacak ya da İcardi o basamağa gelecek. Gelinen nokta şöyle; G.Saray 8 milyon Euro veriyor, Icardi 10 milyon Euro istiyor. Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının iki yıllığına 40 milyon Euro verdiği konusunda ben ciddi bir kaynağa ulaşmadım."

3+1 YILLIK ANLAŞMA

3+1 YILLIK ANLAŞMA

"G.Saray yönetimi, İcardi ile bir noktaya gelmeye çok yakın ve anlaşma olursa 3+1 yıl için imza atılacak."

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