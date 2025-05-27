Taraftarın gönlüne adeta su serpti! Okan Buruk Victor Osimhen müjdesini canlı yayında verdi...

Süper Lig'de 25. şampiyonuluğunu kutlayan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanırken Sarı-Kırmızılılar ile birçok başarıya imza atan Okan Buruk 'Az Önce Konuştum' programına katıldı.
Canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulunan Buruk, en çok merak edilen konulardan olan Osimhen için de müjdeli haberi verdi.
"Herkes en başarılı teknik direktör demese de nisan, mayıs ayında iş oraya geliyor. Ocak, şubat ayında farklı oluyor. Zor gözüküyordu sezon ama kolay gitti. Çok yakın gidiyordu. 6 puan öndeyken bile insanlar, "Galatasaray kazanamayacak" düşüncesindeydi. Ama biz öyle değildik. Bence orada Avrupa'nın da etkisi vardı."
"Bence kupa maçının (Fenerbahçe) etkisi çok oldu. İki Fenerbahçe galibiyeti camiayı ve futbolcuları psikolojik olarak yukarıya çekti."
"Beşiktaş maçında gerideydik, 1-1'e getirdik 10 kişi. Kendi adıma kazanmak da istedim. Belki ikinci golü atıp kazanırız diye düşündüm. Kadroyu da bu yüzden yaptım. Tek mağlubiyetimiz bu oldu. Çok etkiledi mi, puan farklı ile önde olduğumuz için çok etkilemedi. İki senenin üzerimizde psikolojik rahatlığı var."
"Fenerbahçe'nin de puan kaybedeceği belliydi. Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında kaybettiler ve bir anda şampiyonluğa ulaştık."
"Fenerbahçe'yi iki maçta da domine bir şekilde yendik. Bu hem öz güveni arttırıyor hem de rakibi düşürüyor."
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