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Taraftarın gönlüne adeta su serpti! Okan Buruk Victor Osimhen müjdesini canlı yayında verdi...

Galatasaray'da şampiyonluk sevinci sürerken, Sarı-Kırmızılılar ile başarıdan başarıya koşan Okan Buruk katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk açıklamasında Osimhen ile ilgili de merak edilenleri yanıtladı.

Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de 25. şampiyonuluğunu kutlayan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanırken Sarı-Kırmızılılar ile birçok başarıya imza atan Okan Buruk 'Az Önce Konuştum' programına katıldı.

Canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulunan Buruk, en çok merak edilen konulardan olan Osimhen için de müjdeli haberi verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Canlı Skor

"ZOR GÖZÜKÜYORDU, KOLAY OLDU"

"ZOR GÖZÜKÜYORDU, KOLAY OLDU"

"Herkes en başarılı teknik direktör demese de nisan, mayıs ayında iş oraya geliyor. Ocak, şubat ayında farklı oluyor. Zor gözüküyordu sezon ama kolay gitti. Çok yakın gidiyordu. 6 puan öndeyken bile insanlar, "Galatasaray kazanamayacak" düşüncesindeydi. Ama biz öyle değildik. Bence orada Avrupa'nın da etkisi vardı."

"FENERBAHÇE'NİN ETKİSİ ÇOK OLDU"

"FENERBAHÇE'NİN ETKİSİ ÇOK OLDU"

"Bence kupa maçının (Fenerbahçe) etkisi çok oldu. İki Fenerbahçe galibiyeti camiayı ve futbolcuları psikolojik olarak yukarıya çekti."

"BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİ ETKİLEMEDİ"

"BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİ ETKİLEMEDİ"

"Beşiktaş maçında gerideydik, 1-1'e getirdik 10 kişi. Kendi adıma kazanmak da istedim. Belki ikinci golü atıp kazanırız diye düşündüm. Kadroyu da bu yüzden yaptım. Tek mağlubiyetimiz bu oldu. Çok etkiledi mi, puan farklı ile önde olduğumuz için çok etkilemedi. İki senenin üzerimizde psikolojik rahatlığı var."

"PUAN KAYBEDECEKLERİ BELLİYDİ"

"PUAN KAYBEDECEKLERİ BELLİYDİ"

"Fenerbahçe'nin de puan kaybedeceği belliydi. Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında kaybettiler ve bir anda şampiyonluğa ulaştık."

"Fenerbahçe'yi iki maçta da domine bir şekilde yendik. Bu hem öz güveni arttırıyor hem de rakibi düşürüyor."

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Okan Buruk son dakika galatasaray Osimhen
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