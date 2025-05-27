Taraftarın gönlüne adeta su serpti! Okan Buruk Victor Osimhen müjdesini canlı yayında verdi...

"BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİ ETKİLEMEDİ"

"Beşiktaş maçında gerideydik, 1-1'e getirdik 10 kişi. Kendi adıma kazanmak da istedim. Belki ikinci golü atıp kazanırız diye düşündüm. Kadroyu da bu yüzden yaptım. Tek mağlubiyetimiz bu oldu. Çok etkiledi mi, puan farklı ile önde olduğumuz için çok etkilemedi. İki senenin üzerimizde psikolojik rahatlığı var."