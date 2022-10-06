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  4. Taraftarın gözü bu haberdeydi! Fatih Terim'in 2. Avrupa kuşatması suya düştü! Sevilla'dan son dakika imzası...

Taraftarın gözü bu haberdeydi! Fatih Terim'in 2. Avrupa kuşatması suya düştü! Sevilla'dan son dakika imzası...

06.10.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Burak Elmas döneminde takımın başına getirilmesinin ardından yine Burak Elmas döneminde takımdan olaylı bir şekilde gönderilen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim için geçtiğimiz günlerde Sevilla'nın başına geçeceği yönünde gelen haberler oldukça konuşulmuştu. 69 yaşındaki çalıştırıcının Sevilla'nın başına geçip geçmeyeceği merak edilirken, İspanyol devinden flaş bir açıklama geldi. İşte detayalar...

Burak Elmas döneminde Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, sarı - kırmızılı takımdan ayrılması sonrası herhangi bir kulüp çalıştırmamıştı. Sarı-Kırmızılı takım ile birçok başarıya imza atan kurt hoca, geçtiğimiz günlerde ise ünlü dizi film platformu Netflix'te kendi adıyla çekilen bir belgesel ile gündeme gelmişti.

Ayrıldığı günden bu yana birçok kulüp ile ismi anılan 69 yaşındaki çalıştırıcı için İspanyol basınında ortaya atılan iddia oldukça konuşulmuş, Terim'in İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın başına geçeceği iddia edilmişti. Bu iddia Türkiye'de de oldukça ses getirirken, Sevilla'dan beklenmedik bir açıklama geldi.

SEVILLA AÇIKLADI

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Takımın başına Fatih Terim'i getireceği konuşulan Sevilla kulübün başına teknik direktör Jorge Sampaoli'yi getirdiğini duyurdu. İspanyol ekibi Sampaoli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

MARSİLYA'YI ÇALIŞTIRMIŞTI!

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Şili Milli Takımı'ndaki çıkışı ile tanınan Jorge Sampaoli, son olarak Marsilya'yı çalıştırdı. Başarılı teknik adamın çalıştırdığı takımlar arasında, Sevilla, Arjantin, Santos, Atletico MG de bulunuyor. Sampaoli, Şili Milli Takımı ve U.de Chile takımları haricinde hiçbir takımda 2 puan ortalamasını göremedi.

BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

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Jorge Sampaoli, özellikle Şili Milli Takımı'nda yaptıkları sonrasında futbol dünyasında adı duyuldu. Adı Beşiktaş ile anıldı. Ancak Sampaoli, o dönemde Şili'den ayrılarak, Sevilla'nın yolunu tuttu.

FATİH TERİM FOTOĞRAFLARI

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