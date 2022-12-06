Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'de geçen sezona damga vuran Miha Zajc, ezeli rakiple görüştü!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon sarı - lacivertli forma ile 41 resmi maça çıkan ve 9 gol - 2 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların beğenisini toplayan Miha Zajc, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle formasını kaybetmişti.