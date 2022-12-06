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Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'de geçen sezona damga vuran Miha Zajc, ezeli rakiple görüştü!

06.12.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider olarak giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc ile anlaşma zemini aranıyordu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Sloven yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Miha Zajc'ın Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş ile görüştüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon sarı - lacivertli forma ile 41 resmi maça çıkan ve 9 gol - 2 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların beğenisini toplayan Miha Zajc, Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle formasını kaybetmişti.

MIHA ZAJC, BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Miguel Crespo, Willian Arao ve İsmail Yüksek'ten sonra dördüncü tercih konumuna düşen Sloven yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Fenerbahçe Yönetimi, oyuncu ile pazarlık masasına oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

BEŞİKTAŞ İLE TEMASA GEÇTİ

BEŞİKTAŞ İLE TEMASA GEÇTİ

Bu gelişmelerin ardından Miha Zajc'ın temsilcilerinden flaş bir hamle geldi. Milliyet'in haberine göre 28 yaşındaki futbolcunun menajeri, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş ile temasa geçti.

BEŞİKTAŞ OCAK AYINDA İSTİYOR

BEŞİKTAŞ OCAK AYINDA İSTİYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın ise Miha Zajc'ı ocak ayında kadroya katmak istediği ve bunun öncelikli hedef olduğu belirtildi.

İTALYANLAR DA DEVREDE

İTALYANLAR DA DEVREDE

Fenerbahçe'nin Miha Zajc için nasıl bir tutum izleyeceği merak edilirken, başarılı futbolcuya İtalya'dan da taliplerin olduğu aktarıldı.

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