Taraftarların gönlünde taht kurdu! Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın reddettiği teklif dudak uçuklattı!

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçında 2-0'dan geri dönerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de taraftarlar, takımlarının oynadığı oyundan duydukları mutluluğu dile getirirken, sarı - lacivertlilere beraberliği getiren golü atan Enner Valencia için sıcak bir gelişme yaşandı.

ASTRONOMİK TEKLİFİ REDDETTİ

Fenerbahçe'de sezon başladığından itibaren çıktığı 10 resmi maçta 7 gol - 1 asistlik performans sergileyen ve 8 gole direkt etki eden Ekvadorlu yıldızın, astronomik bir teklifi reddettiği ortaya çıktı.

TAM 12 MİLYON EURO

Milliyet'in haberine göre; Enner Valencia, sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. 32 yaşındaki futbolcuya yıllık 4 milyon euro'dan 3 sezonluk bir kontrat sunulduğu ancak yıldız ismin bu transferi anında veto ettiği belli oldu.

TARAFTARLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro kazanan Valencia'nın bu hareketi, taraftarlar tarafından da beğeni topladı.

"ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

Sarı - lacivertlilerin yıldız oyuncusunun yakın çevresine, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Enner Valencia'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2.4 milyon euro'luk güncel piyasa değeri olan Valencia 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılmıştı.