Taraftarların gönlünde taht kurdu! Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın reddettiği teklif dudak uçuklattı!

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçında 2-0'dan geri dönerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de taraftarlar, takımlarının oynadığı oyundan duydukları mutluluğu dile getirirken, sarı - lacivertlilere beraberliği getiren golü atan Enner Valencia için sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de sezon başladığından itibaren çıktığı 10 resmi maçta 7 gol - 1 asistlik performans sergileyen ve 8 gole direkt etki eden Ekvadorlu yıldızın, astronomik bir teklifi reddettiği ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Enner Valencia, sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. 32 yaşındaki futbolcuya yıllık 4 milyon euro'dan 3 sezonluk bir kontrat sunulduğu ancak yıldız ismin bu transferi anında veto ettiği belli oldu.
Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro kazanan Valencia'nın bu hareketi, taraftarlar tarafından da beğeni topladı.
Sarı - lacivertlilerin yıldız oyuncusunun yakın çevresine, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi.
Enner Valencia'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2.4 milyon euro'luk güncel piyasa değeri olan Valencia 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılmıştı.
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