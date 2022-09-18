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Taraftarların gönlünde taht kurdu! Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın reddettiği teklif dudak uçuklattı!

18.09.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi'nde ise başarı hedefleyen Fenerbahçe'de bu sezonun öne çıkan isimlerinden Enner Valencia, toplamda attığı 7 golle takımını sırtlıyor. Sarı - lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızının performansıyla dikkat çekmesinin yanı sıra Arabistan'dan gelen önemli bir teklifi reddettiği ortaya çıktı. 32 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe'de kazandığının iki katından fazlasının teklif edilmesine karşın takımda kalmayı tercih etti.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçında 2-0'dan geri dönerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de taraftarlar, takımlarının oynadığı oyundan duydukları mutluluğu dile getirirken, sarı - lacivertlilere beraberliği getiren golü atan Enner Valencia için sıcak bir gelişme yaşandı.

ASTRONOMİK TEKLİFİ REDDETTİ

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Fenerbahçe'de sezon başladığından itibaren çıktığı 10 resmi maçta 7 gol - 1 asistlik performans sergileyen ve 8 gole direkt etki eden Ekvadorlu yıldızın, astronomik bir teklifi reddettiği ortaya çıktı.

TAM 12 MİLYON EURO

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Milliyet'in haberine göre; Enner Valencia, sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. 32 yaşındaki futbolcuya yıllık 4 milyon euro'dan 3 sezonluk bir kontrat sunulduğu ancak yıldız ismin bu transferi anında veto ettiği belli oldu.

TARAFTARLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

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Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro kazanan Valencia'nın bu hareketi, taraftarlar tarafından da beğeni topladı.

"ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

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Sarı - lacivertlilerin yıldız oyuncusunun yakın çevresine, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Enner Valencia'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2.4 milyon euro'luk güncel piyasa değeri olan Valencia 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılmıştı.

ENNER VALENCIA FOTOĞRAFLARI

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transfer UEFA Avrupa Ligi Enner Valencia fenerbahçe rennes
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