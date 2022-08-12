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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu:

12.08.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Üretenlerin ve bu memlekete değer katan çiftçilerimizin yanında olup onların üretimde kalması ve memleketin ihtiyacı olan stratejik gıda ürünleri başta olmak üzere üretimi daha da artırabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, "Üretenlerin ve bu memlekete değer katan çiftçilerimizin yanında olup onların üretimde kalması ve bu memleketin ihtiyacı olan stratejik gıda ürünleri başta olmak üzere üretimi daha da artırabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya gelen Yumaklı, Vali Avni Çakır'ı makamında ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Bakanlığına geçti.

İbrahim Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'da son dönemde yaşanan sel felaketlerinin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Kendisinin de Kastamonulu olduğunu belirten Yumaklı, "Bu ülkede çiftçi torunu olan İbrahim'in bu memlekette bakan yardımcısı pozisyonuna gelebilmesi, fırsatların herkes için eşit olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın içerisinden zorlanarak geçtiği, koca koca ülkelerin ekonomilerinin alarmlar verdiği, siyasi çalkantılara girdiği bir dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, olabilecek en uygun seviyede bu süreci atlattığından da memnuniyet duyduğumuzu bir vatandaş olarak söyleyebiliriz. Türkiye'nin 5. büyük bakanlığı olan Tarım ve Orman Bakanlığının 4 bakan yardımcısından biri olarak üzerimize ciddi görevler yüklendiğini söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımız vasıtasıyla bizlere ulaştırdığı net talimatları var. O da sahada olacağız, vatandaşımızın yanında olacağız. Elbette ki biz yapılması gerekenler üzerinde çalışıyoruz. Üretenlerin ve bu memlekete değer katan çiftçilerimizin yanında olup onların üretimde kalması, bu memleketin ihtiyacı olan stratejik gıda ürünleri başta olmak üzere üretimi daha da artırabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Memleketimizin her bir noktası bizim için son derece önemli."

Parti teşkilatlarına kolaylıklar dileyen Yumaklı, 2023 seçimlerinin hem memleket hem de AK Parti için son derece başarılı geçeceğine inandığını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ise Yumaklı'ya kendilerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Yumaklı'ya ziyaretlerinde, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve partililer eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu:

- "Üretenlerin ve bu memlekete değer katan çiftçilerimizin yanında olup onların üretimde kalması ve memleketin ihtiyacı olan stratejik gıda ürünleri başta olmak üzere üretimi daha da artırabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

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