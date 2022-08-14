Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'daki ziyaretlerinde üreticilerle görüştü.
Şenpazar ilçesine gelen Yumaklı, arı ve bal üreticisi Mehmet Sezer ile ailesini ziyaret ederek arı kovanlarını inceledi ve bal üretimi hakkında bilgiler aldı.
Kızılcasu Doğa Kamp Merkezi'nde de incelemelerde bulunan İbrahim Yumaklı, Harmangeriş köyünde ise aronya bitkisi yetiştirilen bahçeyi gezerek üretici Ercüment Oğuz ile aronya bitkisi üzerine sohbet etti.
Ziyaret ve incelemelerde Yumaklı'ya, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Şenpazar Kaymakamı Emre Kazanasmaz, Pınarbaşı Kaymakamı Serkan Tokur, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar ile Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da eşlik etti.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Yumaklı Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
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